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Audiencias 'Supervivientes' se mantiene fuerte en su segunda semana y 'Perdiendo el juicio' crece

EN LA CUERDA FLOJA

'Supervivientes 2026': Toni Elías, Almudena Porras, Marisa Jara y Claudia Chacón, nominados de la gala 2

Las dos exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' suben a la palestra a causa del voto de sus respectivos líderes.

'Supervivientes 2026': Toni Elías, Almudena Porras, Marisa Jara y Claudia Chacón, nominados de la gala 2
©Mediaset España
Por Fernando S. PalenzuelaPublicado: Viernes 13 Marzo 2026 13:27 (hace 11 horas)

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Posados en bañador de los concursantes de 'Supervivientes 2026' 19 fotos

Posado en bañador de Aratz Lakuntza, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alberto Ávila, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Gabriela Guillén, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Teresa Seco, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Claudia Chacón, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Ingrid Betancor, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Toni Elías, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Gerard Arias, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Paola Olmedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Álex Ghita, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Maica Benedicto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Alba Paul, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de José Manuel Soto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Jaime Astrain, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Álex de la Croix, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de Marisa Jara en bañador como concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Ivonne Reyes, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de todos los concursantes de 'Supervivientes 2026' en bañador

Con la expulsión de Álex Ghita, aunque todavía no definitiva, los concursantes de 'Supervivientes 2026' tenían que someterse a una nueva ronda de nominaciones en la gala 2. En el lado de Playa Victoria, hubo un nombre que resonó por encima del de los demás: Toni Elías. El expiloto estuvo en la cuerda floja esta semana e hizo notorias sus ganas de irse.

De este modo, Gerard Arias, Teresa Seco, Alex de la Croix y Almudena Porras le dieron su voto. Esta última, recién llegada al equipo, fue propuesta por Alvar Seguí, Paola Olmedo y Alberto Ávila. En el caso de Elías, elegía a Seco como nominada. Por tanto, quedaba claro que Toni Elías era el nominado del grupo, pero faltaba por ver qué decidía Ivonne Reyes.

Toni Elías y Almudena Porras son los nominados de Playa Victoria en &#39;Supervivientes 2026&#39;
Toni Elías y Almudena Porras son los nominados de Playa Victoria en 'Supervivientes 2026'
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La recién nombrada líder del Equipo Victoria no se lo pensaba mucho y decidía que Almudena subiera a la lista de nominados "porque es nueva, acaba de entrar y no se va a ir". A la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' se le quedaba la boca abierta: "Me estaba dando pena Toni porque creía que iba a ser yo y es como: 'toma'. Pero lo entiendo, soy la nueva, es lo que toca. Y si me voy es porque no tengo que estar aquí".

Las nominaciones en Playa Derrota

En el otro lado de la playa, el Equipo Derrota comenzaba sus nominaciones también con una clara favorita. Tanto Ingrid Betancor como Jaime Astrain y Alba Paul decidían que Marisa Jara debía ser la nominada. Jaime Astrain era el elegido por dos personas, concretamente por Jara y Maica Benedicto. Esta última recibía la nominación de Gabriela Guillén, y Claudia Chacón y José Manuel Soto se nominaban entre ellos. Así pues, el grupo decidía con tres votos que Marisa Jara volviera a la cuerda floja.

Claudia Chacón se enfrenta a Aratz Lakuntza por su nominación en &#39;Supervivientes 2026&#39;
Claudia Chacón se enfrenta a Aratz Lakuntza por su nominación en 'Supervivientes 2026'

El último nombre lo designaba Aratz Lakuntza como capitán del equipo, que se decantaba por Claudia. Esta se levantaba muy sorprendida, pues no se lo esperaba. "En la prueba lo has hecho superbién, pero si me guío por algo es porque eres la que menos aporta en el campamento", justificaba el líder. "Me parece feísimo después de todo lo que hemos hablado. Me pareces un falso porque yo contigo he tenido más conversaciones que con mucha gente de aquí"

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