Por Fernando S. Palenzuela |

Con la expulsión de Álex Ghita, aunque todavía no definitiva, los concursantes de 'Supervivientes 2026' tenían que someterse a una nueva ronda de nominaciones en la gala 2. En el lado de Playa Victoria, hubo un nombre que resonó por encima del de los demás: Toni Elías. El expiloto estuvo en la cuerda floja esta semana e hizo notorias sus ganas de irse.

De este modo, Gerard Arias, Teresa Seco, Alex de la Croix y Almudena Porras le dieron su voto. Esta última, recién llegada al equipo, fue propuesta por Alvar Seguí, Paola Olmedo y Alberto Ávila. En el caso de Elías, elegía a Seco como nominada. Por tanto, quedaba claro que Toni Elías era el nominado del grupo, pero faltaba por ver qué decidía Ivonne Reyes.

Toni Elías y Almudena Porras son los nominados de Playa Victoria en 'Supervivientes 2026'

La recién nombrada líder del Equipo Victoria no se lo pensaba mucho y decidía que Almudena subiera a la lista de nominados "porque es nueva, acaba de entrar y no se va a ir". A la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' se le quedaba la boca abierta: "Me estaba dando pena Toni porque creía que iba a ser yo y es como: 'toma'. Pero lo entiendo, soy la nueva, es lo que toca. Y si me voy es porque no tengo que estar aquí".

Las nominaciones en Playa Derrota

Claudia Chacón se enfrenta a Aratz Lakuntza por su nominación en 'Supervivientes 2026'

El último nombre lo designaba Aratz Lakuntza como capitán del equipo, que se decantaba por Claudia. Esta se levantaba muy sorprendida, pues no se lo esperaba. "En la prueba lo has hecho superbién, pero si me guío por algo es porque eres la que menos aporta en el campamento", justificaba el líder. "Me parece feísimo después de todo lo que hemos hablado. Me pareces un falso porque yo contigo he tenido más conversaciones que con mucha gente de aquí"