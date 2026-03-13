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Supervivientes
2000 - Act
España
Realities
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Con la expulsión de Álex Ghita, aunque todavía no definitiva, los concursantes de 'Supervivientes 2026' tenían que someterse a una nueva ronda de nominaciones en la gala 2. En el lado de Playa Victoria, hubo un nombre que resonó por encima del de los demás: Toni Elías. El expiloto estuvo en la cuerda floja esta semana e hizo notorias sus ganas de irse.
De este modo, Gerard Arias, Teresa Seco, Alex de la Croix y Almudena Porras le dieron su voto. Esta última, recién llegada al equipo, fue propuesta por Alvar Seguí, Paola Olmedo y Alberto Ávila. En el caso de Elías, elegía a Seco como nominada. Por tanto, quedaba claro que Toni Elías era el nominado del grupo, pero faltaba por ver qué decidía Ivonne Reyes.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
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- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
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- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
La recién nombrada líder del Equipo Victoria no se lo pensaba mucho y decidía que Almudena subiera a la lista de nominados "porque es nueva, acaba de entrar y no se va a ir". A la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' se le quedaba la boca abierta: "Me estaba dando pena Toni porque creía que iba a ser yo y es como: 'toma'. Pero lo entiendo, soy la nueva, es lo que toca. Y si me voy es porque no tengo que estar aquí".
Las nominaciones en Playa Derrota
Ingrid Betancor como Jaime Astrain y Alba Paul decidían que Marisa Jara debía ser la nominada. Jaime Astrain era el elegido por dos personas, concretamente por Jara y Maica Benedicto. Esta última recibía la nominación de Gabriela Guillén, y Claudia Chacón y José Manuel Soto se nominaban entre ellos. Así pues, el grupo decidía con tres votos que Marisa Jara volviera a la cuerda floja.
El último nombre lo designaba Aratz Lakuntza como capitán del equipo, que se decantaba por Claudia. Esta se levantaba muy sorprendida, pues no se lo esperaba. "En la prueba lo has hecho superbién, pero si me guío por algo es porque eres la que menos aporta en el campamento", justificaba el líder. "Me parece feísimo después de todo lo que hemos hablado. Me pareces un falso porque yo contigo he tenido más conversaciones que con mucha gente de aquí"