'Supervivientes 2026' castiga a los concursantes por saltarse repetidamente las normas

Por Adrián López Carcelén |

Álex Ghita habrá abandonado la Playa Victoria de 'Supervivientes', pero el resto de participantes van a recordar bien su presencia. El martes 10 de marzo, durante la primera entrega de 'Supervivientes: Tierra de nadie', el programa otorgó la posibilidad a sus concursantes de castigar a un miembro del equipo en la 'Zona roja'. No tuvieron que meditar mucho la respuesta: el ex de Adara Molinero fue el elegido debido a los robos de comida que había protagonizado.

Álex Ghita tenía que mantener el fuego encendido sin ningún tipo de ayuda por parte de sus compañeros. No obstante, tal y como el programa ha mostrado durante la gala del jueves 12 de marzo, los supervivientes hicieron caso omiso a dicha orden. "En el grupo liderado por Gerard, elegisteis a Álex Ghita como castigado. La penitencia era clara: Solo tú, Álex, podías cuidar del fuego, nadie podía ayudarte", comenzó diciendo Jorge Javier Vázquez.

Los habitantes de Playa Victoria fueron sancionados en 'Supervivientes 2026'

La sanción de 'Supervivientes'

La premisa del presentador ya auguraba un mal futuro para los concursantes. "Os habéis saltado esta norma 16 veces. Habéis sido varios y de manera reiterada. Las imágenes que vais a ver no dejan lugar a dudas", anunció el catalán, dando paso a un vídeo en el que se demostraba que los concursantes no habían cumplido de forma correcta la regla.

La organización de 'Supervivientes' arrojó un cazo con agua al fuego del equipo de Playa Victoria

"Solo Álex Ghita podía cuidar del fuego y nadie podía ayudarlo. 16 veces habéis incumplido la norma.", decía el presentador mientras se mostraba cómo la organización del programa arrojaba un cazo con agua sobre la hoguera. La cara de los concursantes en ese momento era un poema.

"La culpa siempre es de Álex, no me jodas", dijo Ghita visiblemente enfadado. Finalmente, y tras enzarzarse en una discusión, Alex de la Croix tomó la palabra y asumió el error. "Es verdad, nos hemos saltado esa norma. Yo no la recordaba. Asumo la culpa de que nadie nos hemos enterado bien del enunciado", dijo la actriz. Sin embargo, la superviviente aprovechó para lanzar un órdago a su compañero: "Si tú vieras la que estaba liando esta persona con el fuego, habrías echado mano también".