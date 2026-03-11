FormulaTV
Almudena Porras se rompe en 'Supervivientes 2026' al decidir el destino de Borja y Darío

El programa puso en la concursante la decisión de qué hacer con sus dos compañeros de Playa Destino.

Almudena Porras se rompe en 'Supervivientes 2026' al decidir el destino de Borja y Darío
Por Adrián López CarcelénPublicado: Miércoles 11 Marzo 2026 10:34 (hace 1 hora)

En 'Supervivientes' nada es lo que parece. Tras saltar del helicóptero, Almudena Porras se encontró en Playa Destino con su expareja Darío Linero y con su actual novio, Borja Silva. Los tres serían concursantes oficiales, pero lo que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no sabía era que el futuro de sus compañeros estaba en sus manos. Así lo anunciaba Ion Aramendi durante el primer 'Supervivientes: Conexión Honduras': "El destino de Darío y de Borja depende única y exclusivamente de ella. Ella va a decidir si quiere convivir con ellos o si quiere reunirse con el resto".

Tras 48 horas conviviendo, Almudena tuvo que tomar la difícil decisión el martes 10 de marzo en 'Supervivientes: Tierra de nadie'. La superviviente no se esperaba la noticia y así se lo comunicaba a Ion Aramendi entre lágrimas: "A Borja le amo y no me perdonaría mandarle a España. No me podéis hacer esto, Ion. Me da igual estar una semana sin comer. Esto es muy difícil. Me siento enamorada de una persona y ¿quién soy yo para mandarla a España? No es fácil estar allí con mi expareja, no es plato de buen gusto para ninguno de los tres, pero yo no quiero otra 'Isla de las tentaciones'".

Borja y Darío escuchaban atentamente la decisión de Almudena
Borja y Darío escuchaban atentamente la decisión de Almudena en 'Supervivientes: Tierra de nadie'
Almudena Porras tomó la decisión definitiva tras afirmar que no quiere volver a tener dependencia de su pareja como la tuvo en el pasado. "Me duele un montón en el alma. Yo sé que Borja, cuando me vea, me va a entender. Pero yo me prometí una cosa y es no tener dependencia. Yo sé que puedo sola y voy a confiar en que no les mandéis a España. Decido ir con todos mis compañeros, pero no les llevéis a España, él se merece tanto como yo esto. No sé si me vais a entender, pero yo tengo que brillar sola", dijo la superviviente visiblemente emocionada.

El futuro de Borja y Darío

Tanto Borja como Darío se enteraron de la decisión de Almudena al mismo tiempo que el resto de España. El novio de la superviviente se mostró emocionado y contento por Almudena: "No sabes lo contento que estoy por ella, esa valentía y esa fuerza que le llevo diciendo que demuestre desde que la conozco. Me vuelvo a España ahora mismo y me vuelvo contento, estoy enamorado hasta las trancas".

Borja Silva y Darío Linero continuarán en &#39;Supervivientes 2026&#39; a pesar de la decisión de Almudena Porras
Borja Silva y Darío Linero continuarán en 'Supervivientes 2026' a pesar de la decisión de Almudena Porras

Sin embargo, lo que ambos no sabían era que no iban a volver a España. "Almudena y todos van a pensar que sí, pero os vais a quedar en Playa Destino, el lugar en el que semana a semana irán los expulsados y, cuando llegue el momento, os jugaréis con ellos la expulsión definitiva. Estáis en zona de peligro, pero tenéis una oportunidad", comunicó Ion Aramendi. Los supervivientes se mostraron agradecidos y emocionados ante la oportunidad de mantenerse en los Cayos Cochinos y poder vivir la experiencia de 'Supervivientes 2026'.

