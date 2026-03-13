FormulaTV
Conectar
Audiencias 'Supervivientes' se mantiene fuerte en su segunda semana y 'Perdiendo el juicio' crece

GALA 2

Álex Ghita la lía en 'Supervivientes 2026' tras ser expulsado: "Quiero hablar con dirección"

La audiencia del programa decidió salvar a Marisa Jara frente al ex de Adara Molinero.

Álex Ghita la lía en 'Supervivientes 2026' tras ser expulsado: "Quiero hablar con dirección"
©Mediaset España
Por Adrián López CarcelénPublicado: Viernes 13 Marzo 2026 11:02 (hace 13 horas)

Programa relacionado

Supervivientes

Supervivientes

Supervivientes

2000 - Act

España

Realities

6,9

14 críticas

Popularidad: #4 de 2.174

  • 222

  • 9

Posados en bañador de los concursantes de 'Supervivientes 2026' 19 fotos

Posado en bañador de Aratz Lakuntza, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alberto Ávila, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Gabriela Guillén, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Teresa Seco, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Claudia Chacón, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Ingrid Betancor, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Toni Elías, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Gerard Arias, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Paola Olmedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Álex Ghita, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Maica Benedicto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Alba Paul, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de José Manuel Soto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Jaime Astrain, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Álex de la Croix, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de Marisa Jara en bañador como concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Ivonne Reyes, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de todos los concursantes de 'Supervivientes 2026' en bañador

La llama de 'Supervivientes' arde a toda mecha. Tras una semana de concurso, los habitantes de los Cayos Cochinos han tenido que hacer frente a todo tipo de situaciones. Tal vez una de las más incómodas ha sido tener que soportar los robos y engaños de Álex Ghita, que se ha convertido en el villano de la edición. Para alegría de sus compañeros de Playa Victoria y la suya propia, la audiencia de 'Supervivientes 2026' decidió expulsar en la gala del jueves 12 de marzo al ex de Adara Molinero.

Nada más comenzar, el programa llevó a cabo la ceremonia de la salvación. En ella, dos de los tres nominados, Toni Elías y Álex Ghita, decidieron pedir a los espectadores su expulsión del programa, algo "inaudito" tal y como reconocía Jorge Javier Vázquez. "Yo sinceramente prefiero ser expulsado hoy y, si no lo soy, abandono al final del programa", dijo el exconcursante de 'GH Dúo'. Finalmente, el duelo para la expulsión quedó entre Marisa Jara y Álex Ghita.

Marisa Jara se disputó la salvación con Álex Ghita en &#39;Supervivientes 2026&#39;
Marisa Jara se disputó la salvación con Álex Ghita en 'Supervivientes 2026'
Vídeos FormulaTV

Tras una noche de palapa llena de reproches a Ghita, que fue calificado por su compañera Alex de la Croix como "mamarracho", llegó el momento de la salvación. "Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos que el concursante salvado sea Marisa", dijo el presentador. Todo fue alegría en Honduras. "La isla me tumbó completamente, de arriba a abajo", expresó el expulsado. María Lamela se lo dejó claro: "Has dejado mella en todos tus compañeros. Vas a dejar un hueco, eso seguro".

Un destino no deseado

Álex Ghita ya planeaba su vuelta a España sin saber que su aventura aún no había terminado. "No me voy a bajar en esta isla, quiero que me llevéis al hotel. ¿Qué es esta broma?", dijo el concursante cuando la barca le dejó a orillas de Playa Destino. En medio del alboroto y el enfado aparecieron sus nuevos compañeros. Borja Silva y Darío Linero convivirán con el expulsado durante una semana, como se lo anunció Jorge Javier Vázquez: "No te vamos a llevar a ningún hotel y vas a tener que convivir con ellos".

Álex Ghita convivirá con Borja Silva y Darío Linero en Playa Destino, en &#39;Supervivientes 2026&#39;
Álex Ghita convivirá con Borja Silva y Darío Linero en Playa Destino, en 'Supervivientes 2026'

Aun así, el concursante no se calmó y continuó expresando su deseo de abandonar el concurso: "Quiero hablar con dirección. Os dije que no quería seguir en el concurso y lo pedí por favor". Finalmente, el presentador comunicó a los tres supervivientes que su permanencia en el programa quedaba en manos de la audiencia, que decidirá quién de los tres abandonará definitivamente los Cayos Cochinos y pondrá fin a su aventura en 'Supervivientes 2026'.

Ver todos los comentarios (6)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Famosos relacionados

Top Series

Listas