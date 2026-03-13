Por Adrián López Carcelén |

La llama de 'Supervivientes' arde a toda mecha. Tras una semana de concurso, los habitantes de los Cayos Cochinos han tenido que hacer frente a todo tipo de situaciones. Tal vez una de las más incómodas ha sido tener que soportar los robos y engaños de Álex Ghita, que se ha convertido en el villano de la edición. Para alegría de sus compañeros de Playa Victoria y la suya propia, la audiencia de 'Supervivientes 2026' decidió expulsar en la gala del jueves 12 de marzo al ex de Adara Molinero.

Nada más comenzar, el programa llevó a cabo la ceremonia de la salvación. En ella, dos de los tres nominados, Toni Elías y Álex Ghita, decidieron pedir a los espectadores su expulsión del programa, algo "inaudito" tal y como reconocía Jorge Javier Vázquez. "Yo sinceramente prefiero ser expulsado hoy y, si no lo soy, abandono al final del programa", dijo el exconcursante de 'GH Dúo'. Finalmente, el duelo para la expulsión quedó entre Marisa Jara y Álex Ghita.

Marisa Jara se disputó la salvación con Álex Ghita en 'Supervivientes 2026'

Tras una noche de palapa llena de reproches a Ghita, que fue calificado por su compañera Alex de la Croix como "mamarracho", llegó el momento de la salvación. "Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos que el concursante salvado sea Marisa", dijo el presentador. Todo fue alegría en Honduras. "La isla me tumbó completamente, de arriba a abajo", expresó el expulsado. María Lamela se lo dejó claro: "Has dejado mella en todos tus compañeros. Vas a dejar un hueco, eso seguro".

Un destino no deseado

Álex Ghita convivirá con Borja Silva y Darío Linero en Playa Destino, en 'Supervivientes 2026'

Álex Ghita ya planeaba su vuelta a España sin saber que su aventura aún no había terminado. "", dijo el concursante cuando la barca le dejó a orillas de Playa Destino. En medio del alboroto y el enfado aparecieron sus nuevos compañeros. Borja Silva Darío Linero convivirán con el expulsado durante una semana, como se lo anunció Jorge Javier Vázquez: "".

Aun así, el concursante no se calmó y continuó expresando su deseo de abandonar el concurso: "Quiero hablar con dirección. Os dije que no quería seguir en el concurso y lo pedí por favor". Finalmente, el presentador comunicó a los tres supervivientes que su permanencia en el programa quedaba en manos de la audiencia, que decidirá quién de los tres abandonará definitivamente los Cayos Cochinos y pondrá fin a su aventura en 'Supervivientes 2026'.