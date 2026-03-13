Programa relacionado
Supervivientes
2000 - Act
España
Realities
Popularidad: #4 de 2.174
- 222
- 9
La llama de 'Supervivientes' arde a toda mecha. Tras una semana de concurso, los habitantes de los Cayos Cochinos han tenido que hacer frente a todo tipo de situaciones. Tal vez una de las más incómodas ha sido tener que soportar los robos y engaños de Álex Ghita, que se ha convertido en el villano de la edición. Para alegría de sus compañeros de Playa Victoria y la suya propia, la audiencia de 'Supervivientes 2026' decidió expulsar en la gala del jueves 12 de marzo al ex de Adara Molinero.
Nada más comenzar, el programa llevó a cabo la ceremonia de la salvación. En ella, dos de los tres nominados, Toni Elías y Álex Ghita, decidieron pedir a los espectadores su expulsión del programa, algo "inaudito" tal y como reconocía Jorge Javier Vázquez. "Yo sinceramente prefiero ser expulsado hoy y, si no lo soy, abandono al final del programa", dijo el exconcursante de 'GH Dúo'. Finalmente, el duelo para la expulsión quedó entre Marisa Jara y Álex Ghita.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
Tras una noche de palapa llena de reproches a Ghita, que fue calificado por su compañera Alex de la Croix como "mamarracho", llegó el momento de la salvación. "Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos que el concursante salvado sea Marisa", dijo el presentador. Todo fue alegría en Honduras. "La isla me tumbó completamente, de arriba a abajo", expresó el expulsado. María Lamela se lo dejó claro: "Has dejado mella en todos tus compañeros. Vas a dejar un hueco, eso seguro".
Un destino no deseado
Borja Silva y Darío Linero convivirán con el expulsado durante una semana, como se lo anunció Jorge Javier Vázquez: "No te vamos a llevar a ningún hotel y vas a tener que convivir con ellos".
Aun así, el concursante no se calmó y continuó expresando su deseo de abandonar el concurso: "Quiero hablar con dirección. Os dije que no quería seguir en el concurso y lo pedí por favor". Finalmente, el presentador comunicó a los tres supervivientes que su permanencia en el programa quedaba en manos de la audiencia, que decidirá quién de los tres abandonará definitivamente los Cayos Cochinos y pondrá fin a su aventura en 'Supervivientes 2026'.