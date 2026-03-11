FormulaTV
TIERRA DE NADIE

Marisa Jara decide su futuro en 'Supervivientes 2026' tras ser evacuada de urgencia por un problema de salud

La superviviente tuvo que tomar la decisión de seguir o abandonar el concurso tras un episodio de endometriosis.

Marisa Jara decide su futuro en 'Supervivientes 2026' tras ser evacuada de urgencia por un problema de salud
Por Adrián López Carcelén Publicado: Miércoles 11 Marzo 2026 11:28

Marisa Jara parece haber comenzado su aventura en 'Supervivientes' con el pie izquierdo. A pesar de la gran ilusión con la que afrontó la aventura, su salud no la está dejando disfrutar de la experiencia como a ella le gustaría. La concursante tuvo que ser evacuada de Playa Derrota después de un fuerte episodio de dolores en el bajo vientre.

Durante la primera gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie', emitida el martes 10 de marzo, la concursante ha actualizado su estado de salud y ha tenido que afrontar la decisión de abandonar o seguir en el programa. "Estoy sobrepasada, la verdad. Desde que he venido no he parado de tener un problema detrás de otro", comenzó diciendo la modelo durante su conexión con Ion Aramendi.

Marisa Jara sufrió un fuerte episodio de endometriosis en &amp;#39;Supervivientes 2026&amp;#39;
Marisa Jara sufrió un fuerte episodio de endometriosis en 'Supervivientes 2026'
"Vine ya con gripe y con la garganta muy tocada con placas. Ese fue el día que me tiré del helicóptero. Ayer tuve un dolor impresionante, un ataque de endometriosis brutal, que yo creo que solamente las mujeres que lo sufren saben cómo es. Creía que me moría del dolor. Esta mañana me he vuelto a despertar con la barriga muy hinchada de tanta medicación sin comida, llena de aire y con muchísimo dolor", ha seguido diciendo la superviviente.

La decisión de continuar o abandonar 'Supervivientes 2026'

La modelo ha expresado lo difícil que se le está haciendo la experiencia con estos problemas de salud. Pese a que el equipo médico de 'Supervivientes' ha indicado que ya está todo bien, Ion Aramendi ha querido preguntarle a Marisa Jara si quiere o no continuar en los Cayos Cochinos para seguir viviendo la experiencia.

Marisa Jara tuvo que ser evacuada de urgencia en &amp;#39;Supervivientes 2026&amp;#39;
Marisa Jara tuvo que ser evacuada de urgencia en 'Supervivientes 2026'

La respuesta de la superviviente ha sido tajante: "Yo sí quiero continuar. A pesar de todo, yo quiero continuar". Tras escuchar su decisión, el público ha roto en aplausos y Marisa no ha podido evitar emocionarse. "Bravo Marisa, esa es la respuesta que queríamos escuchar. Mucho ánimo, me alegro mucho de que quieras continuar. Te mando un besazo muy fuerte. Reúnete ya con tus compañeros", le ha indicado Ion Aramendi tras conocer que Marisa Jara continuará siendo concursante de 'Supervivientes 2026'.

