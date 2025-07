'Supervivientes All Stars' ya tiene a su primer concursante oficial, que vuelve a Honduras 14 años después

Por Sandra Alcaide Barrón |

La segunda edición de ' Supervivientes All Stars ' está ya cerca de aterrizar en Telecinco.sobre posibles participantes de esta nueva edición del reality, por lo que la cadena ha decidido. Algunos de ellos regresan a Honduras

De esta forma, Mediaset aprovechaba la emisión de '¡De viernes!' para hacer su primer anuncio oficial. Al igual que con 'Bailando con las estrellas', gran parte de su lista de concursantes ya se ha filtrado, pero de igual forma se espera que ambos formatos sean lo más destacado de Telecinco en los próximos meses.

Jessica Bueno posando como primera concursante oficial de 'Supervivientes All Stars 2025'

La primera concursante oficial de 'Supervivientes All Stars 2025' es la modelo y empresaria Jessica Bueno, que se embarca en esta aventura tras su reciente paso por 'GH VIP'. 14 años después de su primera aventura en Honduras, la sevillana regresa a la isla en busca de una nueva oportunidad para triunfar en el reality.

"Soy Jessica Bueno, me encuentro más fuerte que nunca, no le tengo miedo a nada y por eso me embarco en esta aventura", estas eran las palabras de la modelo en su vídeo de presentación. Además, desde el plató de '¡De viernes!' aseguraba ver el concurso desde otra perspectiva distinta a cuando estuvo en 2011: "Lo afronto mucho más madura, ahora soy una gran mujer, madre de tres hijos, antes era una niña que no tenía ni idea de la vida".

Jessica Bueno, en el plató de '¡De viernes!'

¿El altercado de Jessica Bueno en un hotel de lujo?

Jessica Bueno, aparte de protagonizar este anuncio, también ha sido la protagonista de un altercado en un hotel de lujo durante sus vacaciones familiares. 'Tardear' se hacía eco del escándalo y mostraba en directo el testimonio de una trabajadora del hotel que afirmaba que la influencer se había comportado de malas maneras con el personal, tan solo por no saber quién era ella. "La responsable no sabía quién era Jessica Bueno y me dijo: 'me he acercado a ella para comentarle que no puede estar aquí porque no tenía la pulsera para entrar en la zona premium y me ha dicho que si soy gilipollas y que si soy una racista, cuando yo soy marroquí'", comentaba la trabajadora.

"Jessica le dijo más cosas, pero la muchacha estaba tan bloqueada que no sabía como reaccionar... A mí lo que me molestó es que por el hecho de ser influencer tenga el derecho de tratar mal a un trabajador", continuaba relatando. Sin embargo, tras contactar con la responsable de marketing de la cadena de hoteles, esta lo desmentía: "Nadie ha tenido ningún problema con ella, todo lo contrario. Jessica tenía acceso a todas las zonas, es una señora encantadora, majísima, muy educada y amable".