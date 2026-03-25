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Supervivientes: Tierra de nadie
Supervivientes: Tierra de nadie
2017 - Act
España
Realities
El abandono de Álex Ghita y Alex de la Croix ha tenido consecuencias en 'Supervivientes'. Un nuevo concursante llegará muy pronto a los Cayos Cochinos dispuesto a darlo todo para conseguir los 200.000€ del premio. Ion Aramendi dio nuevos detalles sobre la identidad de este nuevo participante en 'Supervivientes: Tierra de nadie'.
Minutos antes de finalizar la gala del martes 24 de marzo, el presentador aparecía con un nuevo pergamino en la mano. "Un nuevo superviviente está a punto de llegar y os leo: se trata de una mujer muy famosa y de fuerte carácter que promete revolucionar la vida en los Cayos Cochinos. Llega muy pronto y os va a encantar", anunció Aramendi.
El enfado de María Lamela con los supervivientes
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
La tercera entrega de 'Supervivientes: Tierra de nadie' aumentó la tensión en los Cayos Cochinos. La Zona Roja provocó el estallido de una fuerte disputa entre Claudia Chacón y Alba Paul por la repartición de la comida. Sin embargo, otro choque aún mayor estaba a punto de comenzar: Gerard Arias y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo protagonizaron un tenso enfrentamiento en el que también se involucró Claudia.
María Lamela cortó de cuajo la conversación y regañó a los supervivientes por no respetar el turno de palabra: "¡Chicos, silencio! ¡No quiero gritar, de verdad! Os está hablando Ion toda la noche y no estáis respetando cuando os habla. Así que os lo voy a pedir por favor. Todos podéis hablar pero por turnos y sin gritar, por favor, ¿vale?", dijo la presentadora.
El presentador intentó continuar con el transcurso de la gala no sin antes agradecer el gesto a María Lamela, que cada vez está más integrada en 'Supervivientes'. De hecho, la presentadora también protagonizó un inesperado momento durante la ceremonia de salvación cuando cortó también la cuerda a Almudena, la salvada por los espectadores del programa. "Salvación para Almudena... y también chapuzón", bromeó la presentadora.