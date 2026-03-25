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TIERRA DE NADIE

Las pistas de 'Supervivientes' sobre la nueva concursante que está a punto de llegar a Honduras

Ion Aramendi fue el encargado de dar nuevos detalles sobre la nueva participante en 'Supervivientes: Tierra de Nadie'.

Las pistas de 'Supervivientes' sobre la nueva concursante que está a punto de llegar a Honduras
©Mediaset España
Por Adrián López CarcelénPublicado: Miércoles 25 Marzo 2026 11:42 (hace 3 horas)

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Posados en bañador de los concursantes de 'Supervivientes 2026' 19 fotos

Posado en bañador de Aratz Lakuntza, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alberto Ávila, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Gabriela Guillén, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Teresa Seco, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Claudia Chacón, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Ingrid Betancor, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Toni Elías, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Gerard Arias, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Paola Olmedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Álex Ghita, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Maica Benedicto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Alba Paul, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de José Manuel Soto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Jaime Astrain, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Álex de la Croix, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de Marisa Jara en bañador como concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Ivonne Reyes, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de todos los concursantes de 'Supervivientes 2026' en bañador

El abandono de Álex Ghita y Alex de la Croix ha tenido consecuencias en 'Supervivientes'. Un nuevo concursante llegará muy pronto a los Cayos Cochinos dispuesto a darlo todo para conseguir los 200.000€ del premio. Ion Aramendi dio nuevos detalles sobre la identidad de este nuevo participante en 'Supervivientes: Tierra de nadie'.

Minutos antes de finalizar la gala del martes 24 de marzo, el presentador aparecía con un nuevo pergamino en la mano. "Un nuevo superviviente está a punto de llegar y os leo: se trata de una mujer muy famosa y de fuerte carácter que promete revolucionar la vida en los Cayos Cochinos. Llega muy pronto y os va a encantar", anunció Aramendi.

&amp;#39;Supervivientes: Tierra de nadie&amp;#39; recibió a Alejandra de la Croix en plató
'Supervivientes: Tierra de nadie' recibió a Alejandra de la Croix en plató

El enfado de María Lamela con los supervivientes

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La tercera entrega de 'Supervivientes: Tierra de nadie' aumentó la tensión en los Cayos Cochinos. La Zona Roja provocó el estallido de una fuerte disputa entre Claudia Chacón y Alba Paul por la repartición de la comida. Sin embargo, otro choque aún mayor estaba a punto de comenzar: Gerard Arias y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo protagonizaron un tenso enfrentamiento en el que también se involucró Claudia.

Ion Aramendi estaba intentando mediar sin éxito entre Claudia, Gerard y Alvar cuando María Lamela cortó de cuajo la conversación y regañó a los supervivientes por no respetar el turno de palabra: "¡Chicos, silencio! ¡No quiero gritar, de verdad! Os está hablando Ion toda la noche y no estáis respetando cuando os habla. Así que os lo voy a pedir por favor. Todos podéis hablar pero por turnos y sin gritar, por favor, ¿vale?", dijo la presentadora.

María Lamela regañó a los concursantes en &amp;#39;Supervivientes: Tierra de nadie&amp;#39;
María Lamela regañó a los concursantes en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

El presentador intentó continuar con el transcurso de la gala no sin antes agradecer el gesto a María Lamela, que cada vez está más integrada en 'Supervivientes'. De hecho, la presentadora también protagonizó un inesperado momento durante la ceremonia de salvación cuando cortó también la cuerda a Almudena, la salvada por los espectadores del programa. "Salvación para Almudena... y también chapuzón", bromeó la presentadora.

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