Por Adrián López Carcelén |

El periodo de adaptación en 'Supervivientes' es crucial para la permanencia de los concursantes en el reality. El pasado jueves 19 de marzo se activaron dos protocolos de abandono que han tenido ya su desenlace. El primero de ellos ha sido el de Alex de la Croix. Sandra Barneda conectó con la superviviente durante la entrega de 'Supervivientes: Conexión Honduras' del domingo 22 de marzo para conocer su decisión tras dos días de reflexión.

"Me encantaría decirte que increíble porque el lugar lo merece pero... qué va. Estoy comida de bichos, de picaduras, me he echado las carnes abajo de rascarme, muy afectada psicológicamente, o sea, agotada mentalmente. No estoy en mi mejor momento, Sandra", dijo Alejandra. Después de que Barneda intentase darle ánimos, la concursante desveló a la audiencia su elección: "Sí, quiero abandonar. Lo siento mucho por la gente que me está apoyando. No quiero defraudar a la gente que me apoya".

Alejandra de la Croix y Marisa Jara comunicaron sus decisiones tras activar el protocolo de abandono en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

El otro protocolo de abandono activado era el de Marisa Jara. La concursante perdió los papeles nada más llegar a Playa Destino y llegó a calificar como "hijo de puta" a un miembro del equipo del programa. Antes de tomar la decisión definitiva, la superviviente tuvo la oportunidad de hablar con su pareja, que le transmitió un mensaje de ánimo y apoyo: "Solo te pido que, por nosotros, por ti, por el bebé, por todos. No salgas por la puerta de atrás, es lo que te pido. Si te tienes que ir que lo decida la audiencia, pero no te mereces salir así". Tras escuchar estas palabras, Marisa Jara decidió "continuar pero día a día", dejando en el aire su futuro en el programa a largo plazo.

La incorporación de un nuevo concursante

Algunos colaboradores de 'Supervivientes: Conexión Honduras' pudieron leer el pergamino de Poseidón antes de que la audiencia conociera su contenido

Durante la emisión de 'Supervivientes: Conexión Honduras',. La presentadora leyó el comunicado sin desvelar su contenido a la audiencia y fue enseñándolo a algunos de los colaboradores presentes en plató, que se quedaban boquiabiertos al descubrir de lo que se trataba.

Finalmente, la presentadora leyó el pergamino frente a los espectadores de 'Supervivientes': "Tras la decisión de Alejandra de poner fin a su paso por la aventura ha llegado el momento de anunciar que, muy pronto, un nuevo concursante se incorpora a 'Supervivientes 2026'". De esta forma, el programa acogerá a un nuevo superviviente que saltará del helicóptero para tratar de hacerse con el premio de 200.000 euros y el título de ganador de 'Supervivientes 2026'.