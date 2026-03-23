FormulaTV
Conectar

SE QUERÍA MARCHAR

El violento ataque de Marisa Jara al equipo de 'Supervivientes': Desde "hijos de puta" a golpear una cámara

La concursante exigió hablar con dirección para marcharse del programa en medio de un ataque de nervios.

El violento ataque de Marisa Jara al equipo de 'Supervivientes': Desde "hijos de puta" a golpear una cámara
©Mediaset España
Por Fernando S. PalenzuelaPublicado: Lunes 23 Marzo 2026 12:04 (hace 10 horas)

Posados en bañador de los concursantes de 'Supervivientes 2026' 19 fotos

Posado en bañador de Aratz Lakuntza, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alberto Ávila, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Gabriela Guillén, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Teresa Seco, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Claudia Chacón, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Ingrid Betancor, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Toni Elías, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Gerard Arias, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Paola Olmedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Álex Ghita, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Maica Benedicto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Alba Paul, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de José Manuel Soto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Jaime Astrain, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Álex de la Croix, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de Marisa Jara en bañador como concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Ivonne Reyes, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de todos los concursantes de 'Supervivientes 2026' en bañador

Marisa Jara ha perdido por completo los papeles en 'Supervivientes 2026'. En la gala 3, después de ser expulsada, amenazó con abandonar, por lo que Jorge Javier Vázquez le explicó que su futuro se decidiría tres días más tardes en 'Conexión Honduras'. No obstante, la exmodelo no aguantó ni ese periodo de tiempo y sufrió un ataque de ansiedad esa misma noche.

"No estoy para quedarme. Estoy muy mal, muy mal. Si pudiera, seguiría, pero no me encuentro bien", le confesaba Jara a Borja Silva y Darío Linero en Playa Destino. "Quiero hablar con el inspector y que hable con dirección. Yo necesito irme, no puedo estar aquí. No me puedo quedar aquí porque podemos tener un problema conmigo de ansiedad".

Marisa Jara golpea a la cámara que la grababa en &#39;Supervivientes&#39;
Marisa Jara golpea a la cámara que la grababa en 'Supervivientes'
Vídeos FormulaTV

Después de estas palabras, la concursante se tiraba al suelo a llorar, donde sus compañeros le daban comida, bebida y la arropaban. "Si pudiera dar un poquito más de mí, lo daba, pero estoy al límite", lamentaba. Fue una vez que se levantó del suelo cuando comenzó un ataque lleno de agresividad hacia el equipo de 'Supervivientes'. Marisa Jara llamó a gritos al inspector y trató de pasar a una zona prohibida a los participantes. "No puedes pasar, Marisa", le advertían tanto el cámara como el inspector, pero ella hacía caso omiso.

"¡Por favor, lo estoy pidiendo! ¡Lo estoy pidiendo!", gritaba mientras el inspector trataba de calmarla. "No puedo respirar, coño. ¿Te estás enterando?", se dirigía hacia el trabajador, al que tiraba algo tal y como se veía en la grabación. "¡¿Te estás enterando?! ¡¿Te estás enterando?!", proseguía muy alterada la exmodelo. El inspector le comentaba que ya había comunicado su petición a dirección, pero ella no atendía a razones y exigía a gritos que la pasaran con dirección mientras le empujaba para pasar a la zona reservada para el equipo.

El doctor atiende a Marisa Jara en &#39;Supervivientes&#39;
El doctor atiende a Marisa Jara en 'Supervivientes'

El nivel de agresividad de la concursante fue en aumento cuando siguió exigiendo que le pasaran con dirección. "¡Sois unos hijos de puta! ¡No habéis avisado a nadie! ¡Y deja de grabar!", exclamaba muy alterada, hasta el punto de golpear la cámara para que no la siguieran grabando. Tras esto, el doctor la atendió para controlar su ataque de ansiedad.

Su justificación

Durante 'Conexión Honduras', Sandra Barneda habló con Marisa Jara para conocer su estado tras ese desagradable incidente. "Estoy muy triste, estoy ya sobrepasada de todo. Estoy en un estado que me está costando mucho", explicaba. La concursante agradecía estar en esa playa, donde afirmaba que tenía más tranquilidad, y tener a Borja y Darío como compañeros, ya que "son maravillosos". "No la quiero ni recordar, lo pasé muy mal, me faltaba el aire, no podía ni hablar. Tenía un ataque de ansiedad increíble", justificaba lo ocurrido aquella noche.

Ver todos los comentarios (5)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Programas relacionados

Famosos relacionados

Top Series

Listas