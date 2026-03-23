El violento ataque de Marisa Jara al equipo de 'Supervivientes': Desde "hijos de puta" a golpear una cámara

Por Fernando S. Palenzuela |

Marisa Jara ha perdido por completo los papeles en 'Supervivientes 2026'. En la gala 3, después de ser expulsada, amenazó con abandonar, por lo que Jorge Javier Vázquez le explicó que su futuro se decidiría tres días más tardes en 'Conexión Honduras'. No obstante, la exmodelo no aguantó ni ese periodo de tiempo y sufrió un ataque de ansiedad esa misma noche.

"No estoy para quedarme. Estoy muy mal, muy mal. Si pudiera, seguiría, pero no me encuentro bien", le confesaba Jara a Borja Silva y Darío Linero en Playa Destino. "Quiero hablar con el inspector y que hable con dirección. Yo necesito irme, no puedo estar aquí. No me puedo quedar aquí porque podemos tener un problema conmigo de ansiedad".

Marisa Jara golpea a la cámara que la grababa en 'Supervivientes'

Después de estas palabras, la concursante se tiraba al suelo a llorar, donde sus compañeros le daban comida, bebida y la arropaban. "Si pudiera dar un poquito más de mí, lo daba, pero estoy al límite", lamentaba. Fue una vez que se levantó del suelo cuando comenzó un ataque lleno de agresividad hacia el equipo de 'Supervivientes'. Marisa Jara llamó a gritos al inspector y trató de pasar a una zona prohibida a los participantes. "No puedes pasar, Marisa", le advertían tanto el cámara como el inspector, pero ella hacía caso omiso.

El doctor atiende a Marisa Jara en 'Supervivientes'

", gritaba mientras el inspector trataba de calmarla. "No puedo respirar, coño. ¿Te estás enterando?", se dirigía hacia el trabajador,. "¡¿Te estás enterando?! ¡¿Te estás enterando?!", proseguía muy alterada la exmodelo. El inspector le comentaba que ya había comunicado su petición a dirección, peropara pasar a la zona reservada para el equipo.

El nivel de agresividad de la concursante fue en aumento cuando siguió exigiendo que le pasaran con dirección. "¡Sois unos hijos de puta! ¡No habéis avisado a nadie! ¡Y deja de grabar!", exclamaba muy alterada, hasta el punto de golpear la cámara para que no la siguieran grabando. Tras esto, el doctor la atendió para controlar su ataque de ansiedad.

Su justificación

Durante 'Conexión Honduras', Sandra Barneda habló con Marisa Jara para conocer su estado tras ese desagradable incidente. "Estoy muy triste, estoy ya sobrepasada de todo. Estoy en un estado que me está costando mucho", explicaba. La concursante agradecía estar en esa playa, donde afirmaba que tenía más tranquilidad, y tener a Borja y Darío como compañeros, ya que "son maravillosos". "No la quiero ni recordar, lo pasé muy mal, me faltaba el aire, no podía ni hablar. Tenía un ataque de ansiedad increíble", justificaba lo ocurrido aquella noche.