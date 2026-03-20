Por Adrián López Carcelén |

Tras tres años al frente de 'Supervivientes' desde los Cayos Cochinos, Laura Madrueño sorprendía a todos con su decisión de abandonar el programa para emprender nuevos proyectos profesionales. El reality anunció a otra figura femenina para ocupar su puesto: María Lamela. La periodista, que hasta ahora había estado vinculada a Atresmedia y formaba parte del equipo de 'Más vale tarde', abría un nuevo horizonte en su trayectoria y se lanzaba a la aventura del formato de supervivencia.

Laura Madrueño ha hablado con la prensa sobre cómo está viendo el trabajo de su sustituta y ha aprovechado la ocasión para mandarle un "beso enorme" a la presentadora de 'Supervivientes'. "Muy bien la estoy viendo (...). La verdad es que está cumpliendo como una jabata. Tenía un reto por delante brutal, igual que fue para mí. Me parece que se ha adaptado rapidísimo y lo está haciendo fenomenal", ha dicho la presentadora ante los micrófonos de Europa Press.

María Lamela es la presentadora desde Honduras de 'Supervivientes 2026'

"Creo que lo más duro es el tiempo fuera de casa. Todas esas cosas quizás te pesan con el paso de las ediciones, pero en una primera edición creo que va a ser todo disfrute, todo nuevo. Es un trabajo muy distinto. Es un programa que te pone a prueba en cada edición y yo creo que lo va a disfrutar. Vamos, se le ve que lo está disfrutando y da gusto verla", ha afirmado Laura Madrueño sobre María Lamela.

La opinión de Lara Álvarez

Lara Álvarez y Jorge Javier Vázquez presentaron 'Supervivientes' juntos durante ocho años

. La presentadora, que participará como concursante en la próxima edición de ' El desafío ', lideró el formato de supervivencia desde Honduras durante ocho años y también ha opinado sobre la labor de María Lamela para Europa Press: "Claro que la he visto (...). Bueno, es espléndida. Yo creo que ha gustado a toda España. Es fresca, es dinámica, está feliz, está entregada, aporta esa parte nueva al concurso, esa parte de esencia. No sé,".

"Mi mayor felicitación, que no la necesita pero que la tiene. No solo mía, ¿eh? Ya lo ha dicho el público. El público es soberano y ha hablado, así que me alegro por ella", zanjó Álvarez. Estas palabras se suman a las felicitaciones del resto de sus compañeros de 'Supervivientes'. El propio Jorge Javier Vázquez aprovechó la primera gala de la edición para mandar un bonito mensaje a Lamela: "María, estás brillante. Bienvenida una vez más. Formas parte ya de la historia de 'Supervivientes'. Que te lleven luego a celebrarlo, por favor".