Por Adrián López Carcelén |

En 'Supervivientes' nada está escrito. La sexta gala del programa volvió a demostrar que la voluntad de Poseidón es caprichosa con un cambio en los equipos que descuadró a los concursantes. Además, durante la noche del jueves 9 de abril, la audiencia expulsó a una de las tres nominadas que quedaban tras la salvación de Ivonne Reyes el martes 7 de abril en 'Supervivientes: Tierra de nadie'.

'Supervivientes' reorganizó los equipos y provocó la separación de grandes amistades que habían surgido durante las primeras semanas de concurso. Los concursantes se batieron en un nuevo juego de azar que dio como resultado la siguiente configuración: Borja Silva, Almudena Porras, Claudia Chacón, Darío Linero, Alba Paul, Ivonne Reyes, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo y José Manuel Soto en Playa Derrota; y Gerard Arias, Jaime Astrain,Toni Elías, Nagore Robles, Ingrid Betancor, Teresa Seco, Maica Benedicto y Aratz Lakuntza en Playa Victoria.

María Lamela y los nuevos equipos de 'Supervivientes'

La cuarta expulsada de 'Supervivientes'

La suerte estaba echada entre Maica, Teresa y Claudia. Las tres querían continuar en el concurso y escucharon atentas y nerviosas el primer veredicto: la primera salvación de la noche. El barro cayó primero sobre Teresa y luego sobre Claudia. Por tanto, Maica Benedicto aseguró su permanencia en el reality gracias a los votos de la audiencia al menos durante una semana más.

Teresa Seco se convirtió en la cuarta expulsada de 'Supervivientes 2026'

Ya en la palapa, Jorge Javier Vázquez dictó la decisión final de la audiencia: "". Teresa Seco se convertía, por tanto, en la cuarta expulsada de 'Supervivientes 2026' tras Paola Olmedo Marisa Jara . "Os quiero mucho, disfrutad de lo que queda y gracias por las historias que nos hemos contado y los momentos que me habéis dado.", dijo la concursante a sus compañeros.

Tras la expulsión, y pese a la nueva configuración de los equipos, los supervivientes se enfrentaron a unas nuevas nominaciones. En Playa Derrota, Claudia fue la más votada y quedó en la palestra junto a Alba, que fue añadida por la líder Almudena. En Playa Victoria, Toni fue el nominado por parte de sus compañeros mientras que el líder Gerard eligió a Jaime como el otro nominado de su equipo. Por tanto, Claudia Chacón, Alba Paul, Toni Elías y Jaime Astrain se jugarán la expulsión en la sexta semana de concurso.