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Audiencias 'Supervivientes' crece y 'Perdiendo el juicio' sube con su penúltimo episodio

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'Supervivientes' resolvió la cuarta expulsión y concluyó con nuevos nominados en unos equipos renovados

La sexta gala del formato de supervivencia reorganizó a sus concursantes en Playa Derrota y Playa Victoria.

'Supervivientes' resolvió la cuarta expulsión y concluyó con nuevos nominados en unos equipos renovados
©Mediaset España
Por Adrián López CarcelénPublicado: Viernes 10 Abril 2026 10:20 (hace 10 horas)

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Supervivientes

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2000 - Act

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Posados en bañador de los concursantes de 'Supervivientes 2026' 19 fotos

Posado en bañador de Aratz Lakuntza, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alberto Ávila, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Gabriela Guillén, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Teresa Seco, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Claudia Chacón, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Ingrid Betancor, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Toni Elías, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Gerard Arias, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Paola Olmedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Álex Ghita, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Maica Benedicto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Alba Paul, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de José Manuel Soto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Jaime Astrain, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Álex de la Croix, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de Marisa Jara en bañador como concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Ivonne Reyes, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de todos los concursantes de 'Supervivientes 2026' en bañador

En 'Supervivientes' nada está escrito. La sexta gala del programa volvió a demostrar que la voluntad de Poseidón es caprichosa con un cambio en los equipos que descuadró a los concursantes. Además, durante la noche del jueves 9 de abril, la audiencia expulsó a una de las tres nominadas que quedaban tras la salvación de Ivonne Reyes el martes 7 de abril en 'Supervivientes: Tierra de nadie'.

'Supervivientes' reorganizó los equipos y provocó la separación de grandes amistades que habían surgido durante las primeras semanas de concurso. Los concursantes se batieron en un nuevo juego de azar que dio como resultado la siguiente configuración: Borja Silva, Almudena Porras, Claudia Chacón, Darío Linero, Alba Paul, Ivonne Reyes, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo y José Manuel Soto en Playa Derrota; y Gerard Arias, Jaime Astrain,Toni Elías, Nagore Robles, Ingrid Betancor, Teresa Seco, Maica Benedicto y Aratz Lakuntza en Playa Victoria.

María Lamela y los nuevos equipos de &#39;Supervivientes&#39;
María Lamela y los nuevos equipos de 'Supervivientes'

La cuarta expulsada de 'Supervivientes'

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La suerte estaba echada entre Maica, Teresa y Claudia. Las tres querían continuar en el concurso y escucharon atentas y nerviosas el primer veredicto: la primera salvación de la noche. El barro cayó primero sobre Teresa y luego sobre Claudia. Por tanto, Maica Benedicto aseguró su permanencia en el reality gracias a los votos de la audiencia al menos durante una semana más.

Ya en la palapa, Jorge Javier Vázquez dictó la decisión final de la audiencia: "Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos que la concursante salvada es Claudia". Teresa Seco se convertía, por tanto, en la cuarta expulsada de 'Supervivientes 2026' tras Paola Olmedo, Gabriela Guillén y Marisa Jara. "Os quiero mucho, disfrutad de lo que queda y gracias por las historias que nos hemos contado y los momentos que me habéis dado. Os espero fuera a todos", dijo la concursante a sus compañeros.

Teresa Seco se convirtió en la cuarta expulsada de &#39;Supervivientes 2026&#39;
Teresa Seco se convirtió en la cuarta expulsada de 'Supervivientes 2026'

Tras la expulsión, y pese a la nueva configuración de los equipos, los supervivientes se enfrentaron a unas nuevas nominaciones. En Playa Derrota, Claudia fue la más votada y quedó en la palestra junto a Alba, que fue añadida por la líder Almudena. En Playa Victoria, Toni fue el nominado por parte de sus compañeros mientras que el líder Gerard eligió a Jaime como el otro nominado de su equipo. Por tanto, Claudia Chacón, Alba Paul, Toni Elías y Jaime Astrain se jugarán la expulsión en la sexta semana de concurso.

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