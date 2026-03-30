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Supervivientes: Conexión Honduras
Supervivientes: Conexión Honduras
2011 - Act
España
Realities
Popularidad: #66 de 2.156
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La entrega de 'Supervivientes: Conexión Honduras' del domingo 29 de marzo trajo consigo la primera expulsión definitiva del concurso. Los cuatro habitantes de Playa Destino se sometieron a la voluntad del público, que con sus votos decidió quién fue la primera concursante que abandonó 'Supervivientes' para volver a España.
Pero antes de ello, los desterrados se sometieron al primer juego de líder del equipo. Borja Silva se hizo con el ansiado título y, por tanto, se libró de la expulsión de forma directa. De esta forma, los espectadores del reality eligieron entre Marisa Jara, Gabriela Guillén y Darío Linero. Mientras que Darío pidió a la audiencia su salvación en los alegatos finales, tanto Marisa como Gabriela reconocieron tener muchas ganas de ver a sus seres queridos y afirmaron dejar la decisión en manos de la audiencia.
La decisión final
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
Llegaba el momento de la primera salvación. Sandra Barneda pronunció el nombre de Darío ante la alegría de todos los miembros de la playa. Acto seguido, la presentadora dictó el veredicto final del público: "El público de 'Supervivientes 2026' ha decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que la superviviente salvada sea Gabriela Guillén".
La superviviente reconoció estar feliz con su experiencia y reconoció la labor del equipo del programa con una sincera muestra de agradecimiento: "Sinceramente es una aventura que, hasta hoy, es bonita y quiero que se quede así en mi recuerdo. No quiero meterme más en el bucle en el que estoy. Sinceramente, echo un montón de menos a mi familia. Estoy deseando abrazar a mi niño y a mi pareja (...). Quiero darle las gracias a todo el equipo de 'Supervivientes'".