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VUELTA A ESPAÑA

'Supervivientes 2026' decidió su primera expulsión definitiva entre Marisa Jara y Gabriela Guillén

El reality de Telecinco expulsó a uno de los habitantes de Playa Destino.

'Supervivientes 2026' decidió su primera expulsión definitiva entre Marisa Jara y Gabriela Guillén
©Mediaset España
Por Adrián López CarcelénPublicado: Lunes 30 Marzo 2026 11:52 (hace 4 horas)

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Supervivientes: Conexión Honduras

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2011 - Act

España

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Posados en bañador de los concursantes de 'Supervivientes 2026' 19 fotos

Posado en bañador de Aratz Lakuntza, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alberto Ávila, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Gabriela Guillén, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Teresa Seco, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Claudia Chacón, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Ingrid Betancor, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Toni Elías, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Gerard Arias, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Paola Olmedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Álex Ghita, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Maica Benedicto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Alba Paul, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de José Manuel Soto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Jaime Astrain, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Álex de la Croix, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de Marisa Jara en bañador como concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Ivonne Reyes, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de todos los concursantes de 'Supervivientes 2026' en bañador

La entrega de 'Supervivientes: Conexión Honduras' del domingo 29 de marzo trajo consigo la primera expulsión definitiva del concurso. Los cuatro habitantes de Playa Destino se sometieron a la voluntad del público, que con sus votos decidió quién fue la primera concursante que abandonó 'Supervivientes' para volver a España.

Pero antes de ello, los desterrados se sometieron al primer juego de líder del equipo. Borja Silva se hizo con el ansiado título y, por tanto, se libró de la expulsión de forma directa. De esta forma, los espectadores del reality eligieron entre Marisa Jara, Gabriela Guillén y Darío Linero. Mientras que Darío pidió a la audiencia su salvación en los alegatos finales, tanto Marisa como Gabriela reconocieron tener muchas ganas de ver a sus seres queridos y afirmaron dejar la decisión en manos de la audiencia.

Borja Silva no pudo contener la emoción al ganar la prueba de líder de su grupo en &amp;#39;Supervivientes: Conexión Honduras&amp;#39;
Borja Silva no pudo contener la emoción al ganar la prueba de líder de su grupo en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

La decisión final

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Llegaba el momento de la primera salvación. Sandra Barneda pronunció el nombre de Darío ante la alegría de todos los miembros de la playa. Acto seguido, la presentadora dictó el veredicto final del público: "El público de 'Supervivientes 2026' ha decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que la superviviente salvada sea Gabriela Guillén".

Marisa Jara se convirtió en la primera expulsada definitiva de la edición. "Hace ya una semana que estoy día tras día aguantando y aguantando. Ha llegado un momento en el que de verdad no puedo más. Pienso que mi aventura ha llegado hasta este momento porque creo que es fatal estar ahí con la mente luchando y peleándote", dijo la modelo.

Marisa Jara se convirtió en la primera expulsada de &amp;#39;Supervivientes 2026&amp;#39;
Marisa Jara se convirtió en la primera expulsada de 'Supervivientes 2026'

La superviviente reconoció estar feliz con su experiencia y reconoció la labor del equipo del programa con una sincera muestra de agradecimiento: "Sinceramente es una aventura que, hasta hoy, es bonita y quiero que se quede así en mi recuerdo. No quiero meterme más en el bucle en el que estoy. Sinceramente, echo un montón de menos a mi familia. Estoy deseando abrazar a mi niño y a mi pareja (...). Quiero darle las gracias a todo el equipo de 'Supervivientes'".

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