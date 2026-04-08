La incredulidad de la concursante salvada de 'Supervivientes 2026': "Creo que se han equivocado"

Por Adrián López Carcelén |

Una de las cuatro nominadas de la semana terminó la noche del martes 7 de abril con su permanencia en 'Supervivientes' asegurada al menos durante una semana más. 'Supervivientes: Tierra de nadie' vivió una nueva ceremonia de salvación en la que la audiencia eligió entre Claudia Chacón, Teresa Seco, Ivonne Reyes o Maica Benedicto.

Lo primero que hicieron las nominadas fue pronunciar los alegatos a favor de su permanencia en los Cayos Cochinos. Todas ellas trataron de convencer a la audiencia y para ello usaron diversos argumentos. "Hacen falta mujeres maduras y demostrar que podemos hacer todo y que siempre hay una segunda oportunidad en la vida", dijo Ivonne Reyes. Claudia afirmó que todavía "queda mucha Claudia por enseñar", mientras que Maica alegó que está demostrando que se está superando y está creciendo.

Maica Benedicto se enfrentó a la ceremonia de salvación en 'Supervivientes'

El momento de la salvación

María Lamela abría la ceremonia de salvación en lo alto del 'abismo del infinito', una estructura con cuatro toboganes en la que se van cortando las cuerdas de las tres concursantes que siguen nominadas para que caigan al agua a través de los toboganes. "La primera superviviente que continúa nominada y se enfrentará a la expulsión definitiva el próximo jueves es Maica", anunció la presentadora.

Ivonne Reyes fue la concursante salvada de 'Supervivientes'

y, por tanto, todavía tiene papeletas para abandonar el concurso. "La salvación está entre Claudia e Ivonne. Una de las dos se salvará", dijo María Lamela. La presentadora anunció acto seguido el nombre de la tercera superviviente que continúa nominada y, por ende, la identidad de la concursante salvada de la semana: "".

Ivonne Reyes se convertía en la salvada de la semana entre gritos y algo de incredulidad. "¿En serio? Gracias España, gracias Venezuela, gracias a toda mi familia, os adoro. Gracias María (...) ¡Qué fuerte! Esto es loco, creo que se han equivocado", dijo la superviviente. De esta forma, Claudia Chacón, Maica Benedicto y Teresa Seco continuarán luchando por su permanencia en el concurso.