La incredulidad de la concursante salvada de 'Supervivientes 2026': "Creo que se han equivocado"

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Supervivientes: Tierra de nadie
Supervivientes: Tierra de nadie
2017 - Act
España
Realities
Una de las cuatro nominadas de la semana terminó la noche del martes 7 de abril con su permanencia en 'Supervivientes' asegurada al menos durante una semana más. 'Supervivientes: Tierra de nadie' vivió una nueva ceremonia de salvación en la que la audiencia eligió entre Claudia Chacón, Teresa Seco, Ivonne Reyes o Maica Benedicto.
Lo primero que hicieron las nominadas fue pronunciar los alegatos a favor de su permanencia en los Cayos Cochinos. Todas ellas trataron de convencer a la audiencia y para ello usaron diversos argumentos. "Hacen falta mujeres maduras y demostrar que podemos hacer todo y que siempre hay una segunda oportunidad en la vida", dijo Ivonne Reyes. Claudia afirmó que todavía "queda mucha Claudia por enseñar", mientras que Maica alegó que está demostrando que se está superando y está creciendo.
El momento de la salvación
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María Lamela abría la ceremonia de salvación en lo alto del 'abismo del infinito', una estructura con cuatro toboganes en la que se van cortando las cuerdas de las tres concursantes que siguen nominadas para que caigan al agua a través de los toboganes. "La primera superviviente que continúa nominada y se enfrentará a la expulsión definitiva el próximo jueves es Maica", anunció la presentadora.
Ivonne Reyes se convertía en la salvada de la semana entre gritos y algo de incredulidad. "¿En serio? Gracias España, gracias Venezuela, gracias a toda mi familia, os adoro. Gracias María (...) ¡Qué fuerte! Esto es loco, creo que se han equivocado", dijo la superviviente. De esta forma, Claudia Chacón, Maica Benedicto y Teresa Seco continuarán luchando por su permanencia en el concurso.