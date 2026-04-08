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TIERRA DE NADIE

La incredulidad de la concursante salvada de 'Supervivientes 2026': "Creo que se han equivocado"

'Supervivientes: Tierra de nadie' realizó una nueva ceremonia de salvación.

La incredulidad de la concursante salvada de 'Supervivientes 2026': "Creo que se han equivocado"
©Mediaset España
Por Adrián López CarcelénPublicado: Miércoles 8 Abril 2026 16:41 (hace 2 horas)

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Posados en bañador de los concursantes de 'Supervivientes 2026' 19 fotos

Posado en bañador de Aratz Lakuntza, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alberto Ávila, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Gabriela Guillén, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Teresa Seco, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Claudia Chacón, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Ingrid Betancor, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Toni Elías, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Gerard Arias, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Paola Olmedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Álex Ghita, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Maica Benedicto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Alba Paul, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de José Manuel Soto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Jaime Astrain, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Álex de la Croix, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de Marisa Jara en bañador como concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Ivonne Reyes, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de todos los concursantes de 'Supervivientes 2026' en bañador

Una de las cuatro nominadas de la semana terminó la noche del martes 7 de abril con su permanencia en 'Supervivientes' asegurada al menos durante una semana más. 'Supervivientes: Tierra de nadie' vivió una nueva ceremonia de salvación en la que la audiencia eligió entre Claudia Chacón, Teresa Seco, Ivonne Reyes o Maica Benedicto.

Lo primero que hicieron las nominadas fue pronunciar los alegatos a favor de su permanencia en los Cayos Cochinos. Todas ellas trataron de convencer a la audiencia y para ello usaron diversos argumentos. "Hacen falta mujeres maduras y demostrar que podemos hacer todo y que siempre hay una segunda oportunidad en la vida", dijo Ivonne Reyes. Claudia afirmó que todavía "queda mucha Claudia por enseñar", mientras que Maica alegó que está demostrando que se está superando y está creciendo.

Maica Benedicto se enfrentó a la ceremonia de salvación en &#39;Supervivientes&#39;
Maica Benedicto se enfrentó a la ceremonia de salvación en 'Supervivientes'

El momento de la salvación

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María Lamela abría la ceremonia de salvación en lo alto del 'abismo del infinito', una estructura con cuatro toboganes en la que se van cortando las cuerdas de las tres concursantes que siguen nominadas para que caigan al agua a través de los toboganes. "La primera superviviente que continúa nominada y se enfrentará a la expulsión definitiva el próximo jueves es Maica", anunció la presentadora.

Teresa Seco fue la segunda concursante en caer al agua y, por tanto, todavía tiene papeletas para abandonar el concurso. "La salvación está entre Claudia e Ivonne. Una de las dos se salvará", dijo María Lamela. La presentadora anunció acto seguido el nombre de la tercera superviviente que continúa nominada y, por ende, la identidad de la concursante salvada de la semana: "La tercera superviviente que continúa nominada y se enfrentará a la expulsión definitiva el próximo jueves es Claudia".

Ivonne Reyes fue la concursante salvada de &#39;Supervivientes&#39;
Ivonne Reyes fue la concursante salvada de 'Supervivientes'

Ivonne Reyes se convertía en la salvada de la semana entre gritos y algo de incredulidad. "¿En serio? Gracias España, gracias Venezuela, gracias a toda mi familia, os adoro. Gracias María (...) ¡Qué fuerte! Esto es loco, creo que se han equivocado", dijo la superviviente. De esta forma, Claudia Chacón, Maica Benedicto y Teresa Seco continuarán luchando por su permanencia en el concurso.

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