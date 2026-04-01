Por Adrián López Carcelén |

Playa Destino ya es historia en 'Supervivientes'. Borja Silva, Darío Linero y Gabriela Guillén se enfrentaron a una nueva expulsión que decidiría qué dos concursantes seguían en el concurso y, por tanto, se unían al resto de sus compañeros. Ion Aramendi fue el encargado de explicar durante 'Supervivientes: Tierra de nadie' que el más votado se uniría a Playa Victoria y el segundo más votado a Playa Derrota.

Antes de la unificación, la audiencia pudo decidir el destino de los tres supervivientes. Borja Silva era el primer salvado de la noche y, por tanto, el primero en unirse al resto del grupo. "Gracias a todos los seguidores, mis amigos, mi familia y al público. Os quiero mucho, no me lo creo", dijo el ex participante de 'La isla de las tentaciones', que vivió un emotivo reencuentro con su pareja Almudena Porras.

Gabriela y Darío se enfrentaron a duelo definitivo para la expulsión en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

Gabriela y Darío se enfrentaron a un duelo que acabó con la expareja de Bertín Osborne como la expulsada de la noche. Darío se convertiría por tanto en habitante de Playa Derrota y, de esta forma, se uniría al resto de sus compañeros. Gabriela Guillén, sin embargo, recibía su billete de vuelta a España no sin antes agradecer al programa por haberle permitido vivir la experiencia: "Estoy muy agradecida por esta aventura. Ha sido el mayor reto de mi vida. Me llevo muchas cosas buenas y aprendizajes".

La unificación en la palapa

Borja Silva y Darío Linero entraron por primera vez en la palapa de 'Supervivientes'

. Borja Silva fue el primero en entrar ante la sorpresa de los demás supervivientes. Almudena supo mantener el secreto del reencuentro previo y acogió muy feliz a su pareja: "". "Creo que me toca formar parte de alguno de estos equipos", dijo el concursante. Inmediatamente después,

"Llevamos esperando 25 días. 25 días durmiendo todas las noches con la pareja de mi exnovia. Ya somos casi amigos", dijo Linero. La frialdad de Almudena Porras fue in crescendo al conocer que sería él y no Borja quién convivirá junto a ella en Playa Derrota. "Lo mismo acabo siendo mejor amiga de Darío como Borja y Darío ahora", dijo la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', a la que pareció no hacerle mucha gracia el buen rollo entre su exnovio y su actual pareja.