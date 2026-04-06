Por Adrián López Carcelén |

'Supervivientes' es uno de los realities más exigentes y la noche del domingo 5 de abril lo volvió a demostrar. Los concursantes se enfrentaron a 'La batalla de titanes' para tratar de conseguir unas recompensas más que necesarias tras un mes de concurso. Una de las pruebas que tuvieron que realizar fue la clásica apnea, aunque en esta ocasión 'Supervivientes: Conexión Honduras' introdujo una importante novedad: lucharon por equipos.

Los miembros de los grupos se fueron sumergiendo en el agua para acumular el mayor tiempo posible. "El equipo que en su conjunto acumule más tiempo ganará y se clasificará para el segundo juego", explicó María Lamela. Playa Victoria fue el primer grupo en someterse al reto. Con un tiempo total de 17 minutos y 13 segundos, los concursantes no consiguieron batir al equipo contrario.

Playa Victoria perdió frente a Playa Derrota en la prueba de apnea de 'Supervivientes'

Una Playa Derrota de récord

Los integrantes de Playa Derrota lo dieron todo para alzarse como ganadores de la prueba. Con un tiempo final de 23 minutos y 59 segundos, el equipo contó con varios supervivientes que lograron mantenerse bajo el agua por más de 4 minutos como Aratz Lakuntza o Maica Benedicto. No obstante, fue Jaime Astrain el encargado de batir el récord histórico del programa.

Jaime Astrain desbancó a Rubén Torres y se hizo con el récord histórico de apnea de 'Supervivientes'

Los 5 minutos y 4 segundos que el exfutbolista logró aguantar la respiración, que hasta entonces mantenía el récord con 4 minutos y 45 segundos. Nada más finalizar la prueba, María Lamela comunicó al concursante el hito que había conseguido: "".

El modelo se emocionó y recordó a Lidia Torrent, su pareja y madre de su hija. "Se lo quiero dedicar al amor de mi vida, que está en casa cuidando de nuestra hija", dijo Astrain. Tras este momento, Rubén Torres, que se encontraba en plató junto a Sandra Barneda, reconoció que le había dolido perder el récord que hasta esa misma noche llevaba su nombre.