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Audiencias 'Supervivientes' crece y lidera frente al cine de La 1 y 'Una nueva vida'

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Jaime Astrain bate el récord histórico de apnea en 'Supervivientes' al superar a Rubén Torres

El ganador de 'All Stars 2' poseía la mejor marca con 4 minutos y 45 segundos.

Jaime Astrain bate el récord histórico de apnea en 'Supervivientes' al superar a Rubén Torres
©Mediaset España
Por Adrián López CarcelénPublicado: Lunes 6 Abril 2026 10:47 (hace 4 horas)

Posados en bañador de los concursantes de 'Supervivientes 2026' 19 fotos

Posado en bañador de Aratz Lakuntza, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alberto Ávila, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Gabriela Guillén, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Teresa Seco, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Claudia Chacón, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Ingrid Betancor, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Toni Elías, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Gerard Arias, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Paola Olmedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Álex Ghita, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Maica Benedicto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Alba Paul, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de José Manuel Soto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Jaime Astrain, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Álex de la Croix, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de Marisa Jara en bañador como concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Ivonne Reyes, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de todos los concursantes de 'Supervivientes 2026' en bañador

'Supervivientes' es uno de los realities más exigentes y la noche del domingo 5 de abril lo volvió a demostrar. Los concursantes se enfrentaron a 'La batalla de titanes' para tratar de conseguir unas recompensas más que necesarias tras un mes de concurso. Una de las pruebas que tuvieron que realizar fue la clásica apnea, aunque en esta ocasión 'Supervivientes: Conexión Honduras' introdujo una importante novedad: lucharon por equipos.

Los miembros de los grupos se fueron sumergiendo en el agua para acumular el mayor tiempo posible. "El equipo que en su conjunto acumule más tiempo ganará y se clasificará para el segundo juego", explicó María Lamela. Playa Victoria fue el primer grupo en someterse al reto. Con un tiempo total de 17 minutos y 13 segundos, los concursantes no consiguieron batir al equipo contrario.

Playa Victoria perdió frente a Playa Derrota en la prueba de apnea de &#39;Supervivientes&#39;
Playa Victoria perdió frente a Playa Derrota en la prueba de apnea de 'Supervivientes'

Una Playa Derrota de récord

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Los integrantes de Playa Derrota lo dieron todo para alzarse como ganadores de la prueba. Con un tiempo final de 23 minutos y 59 segundos, el equipo contó con varios supervivientes que lograron mantenerse bajo el agua por más de 4 minutos como Aratz Lakuntza o Maica Benedicto. No obstante, fue Jaime Astrain el encargado de batir el récord histórico del programa.

Los 5 minutos y 4 segundos que el exfutbolista logró aguantar la respiración le llevaron a colocarse por delante de Rubén Torres, que hasta entonces mantenía el récord con 4 minutos y 45 segundos. Nada más finalizar la prueba, María Lamela comunicó al concursante el hito que había conseguido: "Has batido el récord histórico de 'Supervivientes' en apnea".

Jaime Astrain desbancó a Rubén Torres y se hizo con el récord histórico de apnea de &#39;Supervivientes&#39;
Jaime Astrain desbancó a Rubén Torres y se hizo con el récord histórico de apnea de 'Supervivientes'

El modelo se emocionó y recordó a Lidia Torrent, su pareja y madre de su hija. "Se lo quiero dedicar al amor de mi vida, que está en casa cuidando de nuestra hija", dijo Astrain. Tras este momento, Rubén Torres, que se encontraba en plató junto a Sandra Barneda, reconoció que le había dolido perder el récord que hasta esa misma noche llevaba su nombre.

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