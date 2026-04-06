'Supervivientes' es uno de los realities más exigentes y la noche del domingo 5 de abril lo volvió a demostrar. Los concursantes se enfrentaron a 'La batalla de titanes' para tratar de conseguir unas recompensas más que necesarias tras un mes de concurso. Una de las pruebas que tuvieron que realizar fue la clásica apnea, aunque en esta ocasión 'Supervivientes: Conexión Honduras' introdujo una importante novedad: lucharon por equipos.
Los miembros de los grupos se fueron sumergiendo en el agua para acumular el mayor tiempo posible. "El equipo que en su conjunto acumule más tiempo ganará y se clasificará para el segundo juego", explicó María Lamela. Playa Victoria fue el primer grupo en someterse al reto. Con un tiempo total de 17 minutos y 13 segundos, los concursantes no consiguieron batir al equipo contrario.
Una Playa Derrota de récord
- 'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
- 'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
- laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
- 'Masterchef' muestra un extenso avance de su nueva edición, que se estrena el lunes 30 de marzo en La 1
- La serie de 'Harry Potter' muestra su primer tráiler y anuncia su fecha de estreno
- 'Los Bridgerton' confirma la pareja de su quinta temporada, que ya ha iniciado su rodaje
Los integrantes de Playa Derrota lo dieron todo para alzarse como ganadores de la prueba. Con un tiempo final de 23 minutos y 59 segundos, el equipo contó con varios supervivientes que lograron mantenerse bajo el agua por más de 4 minutos como Aratz Lakuntza o Maica Benedicto. No obstante, fue Jaime Astrain el encargado de batir el récord histórico del programa.
Rubén Torres, que hasta entonces mantenía el récord con 4 minutos y 45 segundos. Nada más finalizar la prueba, María Lamela comunicó al concursante el hito que había conseguido: "Has batido el récord histórico de 'Supervivientes' en apnea".
El modelo se emocionó y recordó a Lidia Torrent, su pareja y madre de su hija. "Se lo quiero dedicar al amor de mi vida, que está en casa cuidando de nuestra hija", dijo Astrain. Tras este momento, Rubén Torres, que se encontraba en plató junto a Sandra Barneda, reconoció que le había dolido perder el récord que hasta esa misma noche llevaba su nombre.