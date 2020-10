Susanna Griso critica programas como 'MYHYV': "Hay comportamientos muy sexistas en tronistas"

Lorena Berdún es una de las colaboradoras de 'Espejo público' y cada semana acude al magazine presentado por Susanna Griso para tratar temas relacionados con el sexo. Esta semana, la sexóloga se ha personado en plató para analizar el auge de las manadas y tratar de descubrir qué es lo que está fallando en la educación de los jóvenes para que cometan tales actos. A raíz de esto, todos los colaboradores han reflexionado sobre la falta de referentes correctos en el sexo.

"No existe una buena educación sexual en la gente joven", aseguraba Berdún, quien reflejaba que acceden muy jóvenes a través de los móviles a un consumo peligroso ya no solo por porno. "La iniciación al sexo ahora mismo es a los 11 años, iniciación, entiéndase, que es ver vídeos", puntualizaba Griso. "Tenemos que ser superconscientes de lo peligrosísimo que es eso para los niños porque un niño no tiene la mente desarrollada como para entender qué es la sexualidad y cómo se va a desarrollar", retomaba la colaboradora.

A través de este análisis, la sexóloga indicaba que la pornografía no es un contenido para niños, ya que hay que entender que lo que se ve es ficción y que para ello hace falta tener cierta madurez sexual. "En televisión hay programas en los que conviven en una casa o programas en los que se conocen parejas. Aunque esos niños no vayan a acceder a ese programa en concreto, cuando les das un móvil, tienes memes, vídeos, resúmenes... Tienes comportamientos que ellos ven y dicen: 'ostras, pues así es como se relaciona una pareja'", explicaba Berdún. "Son comportamientos muy sexistas de tronistas, de chicas eligiendo a un chico, de chicos eligiendo a una chica", comentaba la presentadora en una alusión a los dating show como 'Mujeres y hombres y viceversa' que reinan la parrilla de Mediaset.

La primera vez viendo porno

Dentro del debate organizado sobre la educación sexual en 'Espejo público', surgió la pregunta de cuál había sido la primera vez que habían visto porno. "Yo trabajando, pero yo pertenezco también a otra generación", revelaba Lorena Berdún. Por otro lado, Susanna Griso contaba también cómo había sido su primera experiencia: "El primer porno, que era Canal+, que además si no lo tenías de pago, lo que veías era como una nieve y asumías que eso era lo más parecido al porno que ibas a ver".