El susto de Jorge Javier Vázquez a María Patiño que acabó en gritos: "¡No puedo hoy!"

No es novedad, y es que parece que María Patiño es de susto fácil. Hemos visto a la presentadora de 'Socialité' soltar más de un grito de sorpresa, incluso cuando no había nada específico que lo causase. En esta ocasión sí que lo ha habido, y es que Jorge Javier Vázquez asustó a la colaboradora de una forma que no pareció sentarle bien.

El susto a María Patiño en 'Sálvame'

La tarde del pasado 27 de enero, Jorge Javier Vázquez entraba al plató de 'Sálvame' mientras los colaboradores discutían sobre la actualidad. De forma sigilosa, el presentador agarraba a Patiño de los costados en un rápido movimiento; un gesto que provocó algo más que un susto a la colaboradora, que abandonaba el plató de forma momentánea.

"¡Has hecho lo que has hecho! No puedo hoy ¿Es que no sabes que no puedo?", exclamaba Patiño en relación a su estado físico, y es que la colaboradora se encontraba con fuertes dolores debido, según sus compañeros, a una operación de la que no ha querido hablar. "Me has hecho mucho daño, Jorge", se quejaba ante las risas del presentador, que trataba de disimular: "Es que se ha caído y se ha hecho unas cicatrices en la barriga". Poco después, la periodista regresaba al plató.

Una constante para María Patiño

La presentadora de 'Socialité' ha logrado alcanzar la viralidad en las redes sociales en más de una ocasión y, en casi todas ellas, ha sido debido a sus constantes sustos mientras se encontraba en directo. Desde su susto junto a Lydia Lozano y Nuria Marín en 'La última cena' a la broma pesada que le gastaron en Halloween, las exageradas reacciones de Patiño triunfan en las redes.