Sylvia Pantoja, invitada estrella de 'Cantora: la herencia envenenada 3'

Parece que la guerra familiar entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera comenzó hace años pero tan solo han pasado tres semanas desde que el Dj y su madre iniciaron su particular batalla. Desde ese momento, no ha parado de salir información sobre el pasado de la tonadillera y diferentes personajes relacionados con los Pantoja han comenzado a aportar su opinión al respecto en los especiales emitidos los viernes por la noche en Telecinco bajo el título de 'Cantora: la herencia envenenada'. En esta ocasión, la próxima invitada en el programa del 27 de noviembre ha sido desvelada por el director de dichos especiales David Valldeperas, quien ha avanzado que Sylvia Pantoja ya está de camino a España para hablar de su prima.

Isabel Pantoja y Sylvia Pantoja

En el programa del 25 de noviembre, el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez aportaba nuevos detalles de la protagonista de 'Cantora, herencia envenenada 3'. "Tiene un apellido muy sonoro", dejaba caer primero David Valldeperas al conductor del programa, quien rápidamente hilaba y destapaba que se trataba de la prima de la tonadillera, Sylvia Pantoja. El director del formato explicó que la cantante se encontraba de camino a España para participar en el especial, algo que dejó completamente atónitos a todos los tertulianos de 'Sálvame'. "Siempre que a Sylvia se le preguntaba por Isabel Pantoja se cogía un rebote porque estaba harta de que se la relacionase con su prima", recordaba Vázquez y añadía dirigiéndose a los espectadores que se trata de "un gran testimonio".

Valldeperas afirmó entonces que la invitada nunca ha hablado de los temas que va a tratar en 'Cantora: la herencia envenenada 3' y será ahí donde aportará su punto de vista sobre algunos de los sucesos más importantes en la vida de la tonadillera en los que estuvo presente. "Hasta ahora no habíamos tenido un testimonio tan cercano en esos momentos", sentenció el director. Lydia Lozano por su parte explicó que la exconcursante de 'Tu cara me suena' no se ha perdido ningún detalle sobre la guerra familiar y ha llegado el momento de que rompa su silencio porque "Sylvia se ha sentido apartada y menospreciada". Dado que se trata de una gran entrevista a una persona que ha estado "en primera línea" los tertulianos felicitaron al equipo del especial que ha conseguido que la prima de la tonadillera forme parte del proyecto.

Su relación con Isabel Pantoja

El relato de Sylvia Pantoja podría ser clave para descubrir cómo es realmente su prima tras las fuertes declaraciones vertidas por la hermana de Paquirri, Teresa Rivera, en la anterior entrega de 'Cantora: la herencia envenenada'. Aunque Sylvia e Isabel llegaron a ser como hermanas en el pasado, la actriz ha estado distanciada de su familia desde hace varios años y según ha ido comentando en su cuenta de Twitter no parece que ambas mantengan buena relación. Durante la participación de Kiko Rivera en 'Gran Hermano VIP' la cantante hizo campaña para que ganase María Jesús Ruiz antes que su primo, mientras que en 'Supervivientes 2019' también realizó varias publicaciones en contra de la tonadillera dejando claro una vez más que aún tienen asuntos que resolver.