Telecinco estudia acelerar el final de 'Gran Hermano 20' ante sus pobres datos de audiencia

Tan solo cuatro galas después del estreno de la vigésima edición de 'Gran Hermano', Telecinco ha tomado cartas en el asunto ante las frías audiencias que ha cosechado el mítico reality de Mediaset España producido por Zeppelin TV. Y es que, semana tras semana, 'GH 20' ha ido marcando mínimos históricos con sus galas, llegando al 11% con poco más de 600.000 espectadores el 27 de noviembre de 2025.
Esta situación, ya insostenible para el grupo de comunicación, ha provocado que se esté ya estudiando finiquitar esta edición antes de Navidad, es decir, mucho antes de lo que tenían planeado, tal y como avanza Poco Pasa. La previsión era que el final de 'Gran Hermano' pudiese enlazarse con la siguiente temporada de 'Supervivientes', que los últimos años se ha estrenado en el mes de marzo, pero Telecinco ya estaría trabajando en reabrir la nueva casa a partir de enero tras el fin de 'GH 20'.
Esta alternativa pasaría por apostar de nuevo por famosos en lugar de anónimos, aprovechando así el nuevo y recién estrenado enclave de la casa de 'Gran Hermano' en Tres Cantos. De esta manera, Telecinco intentaría reflotar la marca de 'GH' con celebrities, aunque si la estrategia de la cadena no se adapta y rema más a favor del formato, a la audiencia le podría seguir costando conectar con el programa, tal y como ha ocurrido con la edición actual.
La idea de una exconcursante
En la propia publicación del perfil mencionado anteriormente, una exparticipante de 'Gran Hermano' ha querido dejar una propuesta a la cadena. "Que nos llamen a antiguos concursantes y hagan un mix de generación nueva y vintage... Por decir algo que me apetecería ver (y estar)", escribía Raquel López, quien estuvo en 'GH 7' y en 'Gran Hermano: El reencuentro' en 2010.