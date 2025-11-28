'Gran Hermano 20' elimina a Almudena y deja a Íñigo al borde de la expulsión fulminante

Por Fernando S. Palenzuela |

'Gran Hermano' vivió una cuarta gala cargada de emociones por unas nominaciones telefónicas. Pero antes de esto, tocaba resolver la expulsión que había pendiente del domingo. José Manuel, Almudena, Patricia y Paula eran los cuatro nominados y uno iba a tener que marcharse esa misma noche. Antes de dejar la expulsión en cosa de dos, cerraron la app para salvar a dos concursantes.

Los porcentajes arrojaban que había un concursante favorito para marcharse, pues acumulaba el 61,6% de los votos. El resto se encontraban a gran distancia, con un 17%, un 13,4% y un 8%. El primero en salvarse fue José Manuel, a quien le acompañó Paula. Por tanto, las líneas se abrían solo para Almudena y Patricia para despedir a una de ellas.

Almudena, quinta expulsada de 'Gran Hermano 20'

La expulsión estaba cargada de significado, y es que ambas concursantes comenzaron como amigas pero en la última semana han vivido varios rifirrafes que las han distanciado. Finalmente, la audiencia votaba a favor de Patricia, por lo que Almudena era la quinta expulsada con casi un 80% de los votos.

Una expulsión fulminante

Durante la gala de 'Gran Hermano', Jorge Javier Vázquez ya avisó de que. Estas se iban a producir mediante llamadas telefónicas que los concursantes tenían que responder. En función del turno en el que contestaran,. El problema era para el último que cogiera el teléfono, pues sería expulsado.

La primera en contestar fue Edurne, que tenía el poder de concederle la inmunidad a otra persona y se la dio a Jonay, por lo que este quedaba exento de coger el teléfono, pero tenía que nominar a la cara. El segundo en responder fue Raúl, que adquiría el poder de la nominación directa que ejercía en Patricia. José Manuel era el tercero en responder y le había tocado estar nominado.

Raúl coge el teléfono en la ronda de nominaciones de 'Gran Hermano 20'

Joon tenía seis puntos para nominar, Mamadou y Rocío nominaban en el confesionario y Desirée y Belén lo hacían a la cara. Paula tenía el poder del veto, por lo que elegía a Cristian, que se libraba de tener que descolgar el teléfono al no poder nominar. Por otro lado, a Aquilino le tocó no nominar.

Esto dejaba a dos únicos concursantes ante dos opciones antagónicas: quien cogiera el teléfono se salvaba, mientras que quien no respondiera sería eliminado. Íñigo no hizo amago de coger el teléfono en ningún momento, por lo que él era el elegido para ser expulsado de manera fulminante, lo que dejaba contrariados tanto a sus compañeros como a él mismo. No obstante, el presentador anunciaba que esa decisión tendría que ser corroborada por la audiencia, como ya ocurrió en 'GH 19' con Maica Benedicto.

Íñigo se despide de sus compañeros tras ser expulsado fulminantemente de 'Gran Hermano 20'

10 minutos de votación

Íñigo acudía a la sala de expulsión tras despedirse de sus compañeros, donde Jorge Javier Vázquez le esperaba para contarle que todavía tenía una oportunidad. La audiencia votó durante diez minutos si el concursante debía seguir o no en la casa y, finalmente, lo respaldaron, pues fue salvado con un 60,95% de los votos.

El haberse sometido a esta votación exprés lo libraba también de la nominación, por lo que a José Manuel y Patricia, nominados directamente en el proceso de llamadas telefónicas, se les unía Belén y Joon.