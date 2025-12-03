FormulaTV
PRIMER ABANDONO

'Gran hermano 20' sufre la inesperada baja de uno de sus concursantes "por motivos personales"

Las redes sociales del programa confirmaron la baja de Íñigo varios días después de que este se emocionara al ser salvado por el público en una votación exprés.

'Gran hermano 20' sufre la inesperada baja de uno de sus concursantes "por motivos personales"
©Mediaset España
Por Beatriz PrietoPublicado: Miércoles 3 Diciembre 2025 01:20 (hace 4 horas)

A falta de tres días para que 'Gran Hermano 20' cumpla un mes de recorrido, el programa sorprendió a sus seguidores este martes 2 de diciembre al dar una mala noticia: uno de sus concursantes se veía obligado a dejar la casa. Concretamente, Íñigo Tina, que se despedía así del reality apenas unos días después de que la audiencia le mostrara su apoyo tras salvarlo de la expulsión supuestamente inmediata que le había tocado, a través de una votación exprés.

"Comunicamos la baja de Iñigo Tina como concursante de Gran Hermano por asuntos personales, ajenos al programa", trasladaban desde las redes sociales oficiales del programa, junto a una imagen del concursante. Asimismo, el programa confirmó que "Iñigo finaliza su participación a todos los efectos", cerrando aparentemente cualquier puerta a un posible regreso del alavés más adelante y sin dar más detalles al respecto.

Íñigo Tina abandona 'Gran hermano 20'
Tiempo después de dar la noticia a la audiencia, el programa reunió a sus concursantes en el salón para explicarles lo ocurrido en boca del Súper: "Quiero comunicaros que vuestro compañero Íñigo ha causado baja en el programa por asuntos personales ajenos al programa". "No os preocupéis, que él está bien", aseguró además el Súper, tras dejar boquiabiertos a los concursantes y notar la evidente preocupación general, especialmente en el caso de Edurne, dada su estrecha relación con Íñigo.

"No inventéis"

Asimismo, cuando los compañeros quisieron saber si "no nos puedes decir nada más", el Súper se limitó a señalar que al ser "asuntos personales, serán personales para todos". "Estamos en un programa, pero la vida continúa", trató de animarles la icónica voz, ante el bajón evidente de algunos concursantes, a los que instó a que "no hagáis cábalas, no imaginéis, no inventéis".

Los concursantes de &#39;Gran hermano 20&#39;, sorprendidos con la marcha de Íñigo
Los concursantes de 'Gran hermano 20', sorprendidos con la marcha de Íñigo

"No hagamos especulaciones que no lleven a ningún sitio. Nosotros tenemos que seguir con el programa y, como él dice, buenos deseos para todos vosotros y a seguir con la aventura", trasladó el Súper, despertando un aplauso entre los concursantes. Además, algunos le dedicaron palabras de cariño a su compañero, de quien no habían tenido ocasión de despedirse y al que tendrían que hacer las maletas, puesto que Íñigo ni siquiera había tenido ocasión de recoger sus cosas.

