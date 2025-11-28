Por Fernando S. Palenzuela |

'Gran Hermano' está intentando revertir la sangría de audiencias que sufre semana tras semana. Sin embargo, pese a los giros en las nominaciones, dotar de mayor poder 'Gran Hermano: El debate' o apoyarse en 'El debate de las tentaciones', los espectadores no están acompañando al reality show. Este jueves 27 de noviembre, ha marcado su tercer mínimo histórico consecutivo con un 11% y 606.000 espectadores.

Para tratar de paliar el unidígito de 'Gran Hermano: El debate', que también se está viendo muy afectado en esta edición, la casa de Tres Cantos recibirá a tres rostros conocidos, que entrarán para apadrinar la prueba de baile que tienen los concursantes esta semana. Así, Anabel Pantoja, Edi Insua y Violeta Crespo pasarán un rato ayudando con la coreografía de 'Golden', de Huntr/x, que tienen que defender los habitantes.

Violeta Crespo y Edi en 'GH 19'

Anabel Pantoja acudirá como finalista de 'Bailando con las estrellas', programa que justo el día anterior llega a su fin, por lo que podría entrar a la casa de 'Gran Hermano' con el título de ganadora. En cuanto a Edi y Violeta, la pareja salida de la decimonovena edición del reality tiene experiencia en el baile, ya que ella es profesora, mientras que él ha participado en 'Bailamos Celebrity', emitido en TVG en verano de 2025.

Noche de salvación

Anabel Pantoja durante su participación en 'GH VIP 7'

Además de la visita de Anabel Pantoja, Violeta y Edi para ayudarlos con la prueba semanal, 'Gran Hermano: El debate'. Uno de los nominados, que son José Manuel Patricia , respirará tranquilo al acabar la noche gracias a haber tenido. Además, los concursantes competirán por conseguir un privilegio en las próximas nominaciones.

Antes de la gala de 'Gran Hermano: El debate', Telecinco emitirá en el access 'El debate de las tentaciones: Hay más imágenes'. En él, Claudia se reencontrará con la madre de Gilbert, con quien lleva más de un año sin tener relación. Por otro lado, se ofrecerán imágenes inéditas del próximo programa de 'La isla de las tentaciones', que se centrará en la hoguera de las consecuencias de Álvaro y Mayeli.