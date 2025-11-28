FormulaTV
'Gran Hermano: El debate' tira de Anabel Pantoja, Edi y Violeta para escapar de otro mínimo de audiencias

La finalista de 'Bailando con las estrellas' y los exconcursantes de 'GH 19' entrarán en la casa como expertos de baile.

Por Fernando S. PalenzuelaPublicado: Viernes 28 Noviembre 2025 16:27 (hace 2 horas)

'Gran Hermano' está intentando revertir la sangría de audiencias que sufre semana tras semana. Sin embargo, pese a los giros en las nominaciones, dotar de mayor poder 'Gran Hermano: El debate' o apoyarse en 'El debate de las tentaciones', los espectadores no están acompañando al reality show. Este jueves 27 de noviembre, ha marcado su tercer mínimo histórico consecutivo con un 11% y 606.000 espectadores.

Para tratar de paliar el unidígito de 'Gran Hermano: El debate', que también se está viendo muy afectado en esta edición, la casa de Tres Cantos recibirá a tres rostros conocidos, que entrarán para apadrinar la prueba de baile que tienen los concursantes esta semana. Así, Anabel Pantoja, Edi Insua y Violeta Crespo pasarán un rato ayudando con la coreografía de 'Golden', de Huntr/x, que tienen que defender los habitantes.

Violeta Crespo y Edi en &#39;GH 19&#39;
Violeta Crespo y Edi en 'GH 19'
Anabel Pantoja acudirá como finalista de 'Bailando con las estrellas', programa que justo el día anterior llega a su fin, por lo que podría entrar a la casa de 'Gran Hermano' con el título de ganadora. En cuanto a Edi y Violeta, la pareja salida de la decimonovena edición del reality tiene experiencia en el baile, ya que ella es profesora, mientras que él ha participado en 'Bailamos Celebrity', emitido en TVG en verano de 2025.

Noche de salvación

Además de la visita de Anabel Pantoja, Violeta y Edi para ayudarlos con la prueba semanal, 'Gran Hermano: El debate' vivirá una noche de salvación en el programa del 30 de noviembre. Uno de los nominados, que son José Manuel, Joon, Belén y Patricia, respirará tranquilo al acabar la noche gracias a haber tenido el menor porcentaje de votos. Además, los concursantes competirán por conseguir un privilegio en las próximas nominaciones.

Anabel Pantoja durante su participación en &#39;GH VIP 7&#39;
Anabel Pantoja durante su participación en 'GH VIP 7'

Antes de la gala de 'Gran Hermano: El debate', Telecinco emitirá en el access 'El debate de las tentaciones: Hay más imágenes'. En él, Claudia se reencontrará con la madre de Gilbert, con quien lleva más de un año sin tener relación. Por otro lado, se ofrecerán imágenes inéditas del próximo programa de 'La isla de las tentaciones', que se centrará en la hoguera de las consecuencias de Álvaro y Mayeli.

