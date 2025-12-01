FormulaTV
ATIBORRADOS A LECHE

El Súper abronca a los concursantes de 'Gran Hermano' por malgastar comida: "Tenéis que dar ejemplo"

Los habitantes de la casa desperdiciaron el privilegio de leche ilimitada.

El Súper abronca a los concursantes de 'Gran Hermano' por malgastar comida: "Tenéis que dar ejemplo"
Por Julia Almazán RomeroPublicado: Lunes 1 Diciembre 2025 11:57 (hace 9 horas)

La semana no podía cerrar más movida en 'Gran Hermano 20'. Todo empezó con un gesto de generosidad de Paula que renunció a escuchar la llamada de su pareja para regalar a todos leche ilimitada. Sin embargo, este buen acto ha terminado convertido en una auténtica reprimenda del Súper. La casa vivió durante la gala 4 de 'Gran Hermano: El debate' una gran bronca después de que los concursantes se bebieran más de 15 tetrabriks en menos de tres días, dejando tras de sí peleas, tazas a medio terminar y hasta "inventos" culinarios de dudoso éxito.

Nada más conectar con la casa, el Súper fue directo: "Durante menos de tres días tuvisteis leche sin límites (...), un alimento básico, símbolo de vida, esperanza y supervivencia. ¿Y qué habéis hecho vosotros?". Los propios concursantes, con cara de saberse la lección, respondieron que "abusar" y, además, avivar discusiones. Por su parte, el Súper continuó su discurso dejando claro que el problema fue que les dieron la mano y cogieron el brazo: "Lo que vino después no fue gratitud, fue exceso".

Paula reacciona a la bronca del Súper en 'Gran Hermano 20'
El mensaje no acabó ahí. "Bebisteis sin pensar, sin mesura, os habéis atiborrado de leche, incluso algunos llegando a manifestar dolor de barriga", señaló. También recalcó el desperdicio que han hecho durante esta semana sin control: "Habéis dejado tazas a medio terminar por toda la casa. Habéis malgastado lo que para millones de personas es un milagro". Los concursantes escuchaban en silencio, conscientes de que la regañina era con razón y lo único que les quedaba era agachar la cabeza y asentir.

Con las palabras como dardos directos a los habitantes de la casa de Tres Cantos, el Súper quiso ir un paso más allá: "En esa casa tenéis que dar ejemplo. Miles de personas os ven y aquí tenéis la oportunidad de demostrar que, más allá de vuestras diferencias, podéis construir una sociedad que no repita los errores que hoy vemos en el mundo". Ademas, quiso recalcar que el exceso "no es solo un error", sino algo que "no puede volver a ocurrir", por ello, los concursantes deben aprender y aceptar sus consecuencias.

Joon, concursante de 'Gran Hermano 20'

Tras estas palabras llegó la parte que nadie quería escuchar: la sanción. "Restamos leche para sumar conciencia, restamos privilegios para sumar respeto y restamos egoísmo para sumar humanidad". Por otro lado, añadió que el programa de Zeppelin TV no se basa solo en un juego, ya que "es una oportunidad para cambiar". Desde ese momento, la leche ilimitada pasó ser historia dentro de la edición y algunos privilegios para los concursantes también.

Una gala con visitas y una salvación clave

'El debate' trajo más sorpresas además del toque de atención. La casa recibió a Anabel Pantoja, Violeta Crespo y Edi Insua, que volvieron al programa para ayudar en la prueba semanal. También durante la gala se conoció al primer salvado. Los nominados, Joon, José Manuel, Belén y Patricia, esperaban el veredicto y, finalmente, Joon fue el primer salvado de la semana. "Los quiero", gritó emocionado por su parte mientras el resto continúa en manos del público.

