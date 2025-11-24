FormulaTV
'Gran Hermano 20' deja cuatro concursantes en la cuerda floja tras una ronda de nominaciones a la cara

José Manuel, Almudena, Patricia y Paula fueron los más votados por sus compañeros para abandonar la casa.

©Mediaset España
Por Julia Almazán RomeroPublicado: Lunes 24 Noviembre 2025 12:32 (hace 9 horas)

La salida sorpresa de Lorena no fue el último sobresalto de la tercera entrega de 'Gran Hermano: El debate'. Con la casa aún asimilando el adiós, el reality de Telecinco activó una de sus dinámicas más polémicas: las nominaciones "a la cara". Sin confesionario para esconder argumentos, los concursantes se dijeron todo lo que piensan, lo que provocó nuevos choques entre ellos.

La ronda dejó varios dardos. Cristian abrió la nominación tranquilo con tres puntos a Almudena "porque eres de las que menos trato tengo", mientras Patricia también cargó la máxima puntuación contra ella: "Creo que Lorena se ha ido por ella". Jonay apuntó a Paula por falta de afinidad y Mamadou puso sus tres en José Manuel por los roces en la convivencia. Por su parte, Íñigo, al justificar sus tres puntos a Patricia, fue claro: "Es una persona bastante mala por lo que ha demostrado".

Los concursantes de 'Gran Hermano 20' nominan a la cara en el debate
Las estrategias también se cruzaron con cuentas pendientes. Aroa reconoció que daba un punto a Patri "por estrategia para salvarle el culo a amigos", mientras que Almudena llamó "traidora" a Patri con tres puntos. Raúl, último en votar, lo tenía claro y cerró su jugada con tres a Cristian "por estrategia pura y dura". Entre medias, Joon cuestionó el reality de Mamadou: "No está preparado para un concurso de convivencia", y Paula recriminó a Jonay que airease "el fallo de una prueba en conjunto" en pleno directo.

Tras un sorteo con papeles de colores, Rocío, José Manuel, Edurne y Desirée tuvieron la suerte de nominar en el confesionario, a la vieja usanza. Así se repartieron los últimos puntos de las nominaciones, que dejó la lista final de nominados con Patricia, Almudena, José Manuel y Paula en la cuerda floja. Desde ya, los votos de la audiencia decidirán quién sigue y quién cruza la puerta en la próxima gala del jueves presentada por Jorge Javier Vázquez.

Patricia reacciona a su nominación en 'Gran Hermano: El debate'

El momentazo de la noche

La gala también estuvo marcada por las bromas. Rocío, una de las concursantes con más personalidad de la edición, recibió un nuevo engaño esta vez ideado por Ion Aramendi. Su compañera y amiga Desireé era una de las nominadas de la noche que se enfrentaba a la expulsión. Tras su salvación, acudió al confesionario, momento en el que su amiga entró y Desirée le hizo creer que era la expulsada y la andaluza rompió a llorar abrazada a su amiga hasta que el presentador destapó la trampa y el llanto se convirtió en fiesta, marcando uno de los grandes momentos de la noche. Esta vez, las dos amigas tienen la suerte de pasar una semana más en la casa sin drama de expulsión.

