Telecinco deja en el aire la fecha de emisión de 'Mi casa es la tuya' tras sus pobres datos

'Mi casa es la tuya' ha emitido una entrega protagonizada por Las Campos en su nueva ubicación en la noche del sábado. Sin embargo, no ha confirmado si se va a volver a emitir este día de la semana, lo que podría ir relacionado con los datos que el programa de Bertín Osborne ha cosechado, alcanzando tan solo un 9,8% y 1.213.000 espectadores.

Jimmy Giménez-Arnau, próximo invitado de 'Mi casa es la tuya'

El espacio de entrevistas no tiene un lugar fijo en la programación de Telecinco, ya que la primera entrega de esta temporada se produjo un lunes y tuvo como invitada a Ana Obregón, firmando un gran 15%. Sin embargo, el formato se ha ido dejando espectadores por el camino hasta llegar a la entrega de la familia Campos.

Por otra parte, al final del episodio de Obregón, se confirmó que el programa volvería con una nueva entrega de Bárbara Rey el lunes siguiente, mientras que con la última no se hizo ninguna referencia, más allá de un "muy pronto", a cuándo se emitirá el capítulo en el que se entrevista a Jimmy Giménez-Arnau, demostrando que la cadena no tiene aún claro dónde emplazar el formato. Además, la entrevista del tertuliano iba a ser televisada después de la de Bárbara Rey, aunque desde Mediaset se optó por emitir antes la entrevista a la familia televisiva para reflotar los datos del sábado, hecho que no ha surtido efecto.

El lado positivo de su emisión

Sin embargo, cabe destacar que 'Mi casa es la tuya', a pesar de bajar siete décimas con respecto al episodio de Bárbara Rey, ha conseguido una mejoría en los datos de la noche del sábado, que venían de una segunda edición de 'Idol Kids' con datos paupérrimos que habían sucumbido al 8%. No obstante, todavía se encuentra por detrás de su principal competencia, Antena 3, que firmó un 11,6% y 1.570.000 espectadores con '¿Quién quiere ser millonario?'.