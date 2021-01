Telecinco anuncia el estreno de 'La isla de las tentaciones 3' para la semana del 18 de enero

Uno de los estrenos más esperados de la temporada es el de 'La isla de las tentaciones 3', que contará con novedades como la luz de la tentación, con cinco parejas dispuestas a poner a prueba su relación y con un nutrido grupo de solteros. Telecinco ya ha adelantado que el programa llegará en la semana del 18 de enero, pero todavía no ha confirmado la fecha exacta.

Jesús y Marina conforman una de las parejas que participan en 'La isla de las tentaciones 3'

En una promo lanzada por la cadena de Mediaset, se promete a los espectadores "una semana de amor y tentaciones", con el estreno de la tercera edición del programa presentado por Sandra Barneda y la emisión de nuevos capítulos de la serie turca por la que ahora apuesta el grupo de Paolo Vasile, 'Love is in the air'.

Tras el éxito arrollador de las dos primeras ediciones, Telecinco apuesta de nuevo por este reality, cuya tercera edición llega tan solo un año después del estreno de la primera. Aunque no se ha anunciado todavía qué día habrá gala, podemos prever que los jueves será el elegido, pues es la noche en la que históricamente Mediaset ha programado sus realities y en la que se han emitido las primeras ediciones de 'La isla de las tentaciones'.

Nuevas parejas y solteros

Esta vez veremos cinco nuevas parejas que pondrán a prueba su amor en el paraíso. En esta ocasión las parejas son menos conocidas que en ediciones anteriores, aunque sí que hay una que surgió en 'Mujeres y hombres y viceversa' (Diego y Lola) y un participante, Hugo Pérez, que concursó en 'GH 15'. Entre los solteros, hay algunos que han pasado por el programa presentado por Jesús Vázquez, como Bela, que fue de las pretendientas que llegó a la final de Albert Álvarez.