Telecinco cancela el estreno de 'Romi' y emite en su lugar "Los Descendientes"

Por Fidel Conejero |

Cambio de planes en Telecinco. La cadena ha decidido modificar su programación de este domingo 28 de junio y finalmente no estrenará 'Romi', la serie protagonizada por María Cerezuela que había anunciado hace apenas unos días como su nueva apuesta para la noche dominical. En su lugar, tal y como indica en su programación de tres días, el canal emitirá la película 'Los Descendientes', protagonizada por George Clooney.

La ficción estaba llamada a convertirse en el relevo de las emisiones especiales que Telecinco había programado tras el final de 'Supervivientes'. Sin embargo, la cadena ha optado por retirar el estreno de la parrilla a escasas horas de su emisión sin ofrecer, por el momento, una explicación sobre los motivos del cambio ni comunicar cuándo llegará finalmente la serie a la televisión en abierto.

La decisión llama especialmente la atención porque Mediaset España había anunciado la fecha de estreno de 'Romi' hace tan solo unos días. Ahora, la serie desaparece de la programación y queda pendiente de una nueva ubicación en la parrilla de Telecinco.

George Clooney y Shailene Woodley en "Los Descendientes"

George Clooney toma el relevo con 'Los Descendientes'

En sustitución de la ficción, Telecinco ofrecerá 'Los Descendientes' ('The Descendants'), la película dirigida por Alexander Payne y protagonizada por George Clooney, Shailene Woodley, Beau Bridges y Judy Greer.

La cinta sigue la historia de Matt King, un abogado hawaiano cuya vida da un vuelco cuando su esposa sufre un grave accidente que la deja en coma. A partir de ese momento, deberá hacerse cargo de sus dos hijas adolescentes mientras afronta una complicada situación familiar y toma una importante decisión relacionada con unas valiosas tierras heredadas por su familia en Hawái.

Al mismo tiempo, el protagonista descubre una inesperada revelación sobre la vida de su mujer, lo que le llevará a emprender un viaje junto a sus hijas para encontrar respuestas y replantearse su futuro. La película combina drama y comedia con una historia centrada en las relaciones familiares, el duelo y la reconciliación.

Estrenada en 2011, 'Los Descendientes' recibió una excelente acogida por parte de la crítica y del público. La película obtuvo cinco nominaciones a los Premios Óscar, entre ellas mejor película y mejor actor para George Clooney, y se alzó con la estatuilla al Mejor Guion Adaptado. Además, Clooney ganó el Globo de Oro al mejor actor dramático por su interpretación.

Maria Cerezuela y Edurne Azkarate en 'Romi'

'Romi' queda sin fecha de estreno en Telecinco

Con este cambio de programación, el estreno en abierto de 'Romi' queda aplazado indefinidamente. La serie, compuesta por ocho episodios, está protagonizada por María Cerezuela, ganadora del Goya a Mejor Actriz Revelación, junto a Natalia Millán, Unax Ugalde, Elena Irureta y Asier Etxeandia.

La ficción sigue a una joven detective privada con discapacidad auditiva postlocutiva y un implante coclear que utiliza su capacidad para interpretar microgestos durante las investigaciones. Cada episodio combina un caso policial autoconclusivo con una trama de fondo relacionada con la muerte de su padre, fallecido años atrás en una explosión en la que ella perdió la audición.

La serie ya fue estrenada en Prime Video en septiembre de 2025, por lo que su llegada a Telecinco suponía su estreno en televisión en abierto. Sin embargo, tras esta modificación de última hora, habrá que esperar a que Mediaset anuncie una nueva fecha para su emisión.