Telecinco anuncia la fecha de estreno de 'Amor... ¡O lo que surja!', con Carlos Lozano

Por Fidel Conejero |

Telecinco ya ha puesto fecha al estreno de una de sus principales apuestas para su programación de verano. 'Amor... ¡O lo que surja!', el nuevo dating show presentado por Carlos Lozano, debutará el próximo 22 de junio a las 15:45 horas, tal y como anunció el propio presentador durante la emisión de 'Supervivientes: El debate final'.

La confirmación de la fecha llegó en una breve intervención en el programa conducido por Sandra Barneda, en la que Lozano avanzó algunas de las claves del formato. "Vais a alucinar con la cantidad de gente que busca amor", aseguró el presentador, destacando la variedad de perfiles que pasarán por el programa. "Tenemos chavales jóvenes guapísimos y tenemos gente mayor", comentó antes de que Barneda apostillara que también eran "guapísimos".

Lejos de centrarse únicamente en jóvenes solteros, Lozano destacó precisamente uno de los aspectos diferenciales del formato: la presencia de participantes de distintas edades y situaciones personales. "Van a buscar la cuarta oportunidad, la quinta, la sexta o la séptima...", bromeó el presentador, antes de hacer un llamamiento a los espectadores para acompañarle en esta nueva aventura televisiva.

🙌🏻 TENEMOS FECHA DE ESTRENO 💥 Prepárate para el amor... o lo que surja 💘



Estreno de #AmorOLoQueSurja el próximo LUNES 22 a las 15:45h, y nuevos programas de lunes a viernes ❤️



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El estreno del programa supondrá además un nuevo movimiento en la franja vespertina de Telecinco. La llegada de 'Amor... ¡O lo que surja!' obligará a reajustar la programación de tarde de la cadena mientras se prepara el desembarco de 'El verano se mueve', el nuevo magacín presentado por Ion Aramendi y en el que también participará el sobrino de Ana Rosa Quintana, y cuyo estreno todavía no ha sido confirmado oficialmente.

Carlos Lozano presentará 'Amor o lo que surja' en Telecinco

Anabel Pantoja y Ana Santiago serán las "Consejeras del amor"

Entre los rostros ya confirmados para el formato se encuentran Anabel Pantoja y Ana Santiago, que ejercerán como las denominadas "Consejeras del amor". Ambas se encargarán de comentar las citas, analizar las decisiones de los participantes y ofrecer recomendaciones durante su búsqueda sentimental.

Uno de los elementos más destacados de 'Amor... ¡O lo que surja!' será su apuesta por participantes de diferentes generaciones. A diferencia de otros formatos de citas centrados principalmente en perfiles jóvenes, el programa reunirá a hombres y mujeres con trayectorias vitales muy distintas y que buscan una nueva oportunidad en el amor.

Los primeros participantes de 'Amor... ¡O lo que surja'

Entre los primeros participantes que ya se han dado a conocer figuran Elvira, una empresaria madrileña de 47 años y madre de dos hijos que busca una pareja detallista y divertida, y Francisco, gestor de fondos de 59 años que asegura estar buscando una mujer deportista, no fumadora y sin hijos pequeños.

Con esta propuesta, Telecinco recupera el género del dating show apostando por un enfoque más amplio e intergeneracional, en el que tendrán cabida personas de distintas edades y experiencias sentimentales. Ahora, con fecha de estreno confirmada, la cadena comienza la cuenta atrás para comprobar si esta nueva apuesta consigue hacerse un hueco en las tardes del verano.