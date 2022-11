'Pesadilla en El Paraíso' se está consolidando como la primera opción cuando Telecinco desea hacer un sacrificio. El martes 22 de noviembre, la cadena ha decidido dejar caer el reality en pro de 'Got Talent España' y su Primera Semifinal en directo. El concurso de talentos dará comienzo a las 22:00h en lugar de a las 22:50h como era costumbre. Por el momento, la granja sí se mantiene el lunes 21 a las 22:00h, antes del estreno de la temporada 13 de 'La que se avecina'.

'Pesadilla en El Paraíso'

Las escuetas audiencias de 'Pesadilla en El Paraíso' han sido uno de los motivos por los que se ha tomado esta decisión. De cara a las entregas finales de 'Got Talent',haciendo probable que sea definitiva. No es la primera vez que sucede: el jueves 27 de octubre, el access presentado por Lara Álvarez desapareció de las parrillas y ' La isla de las tentaciones ' fue adelantado, tras lo cual no se le volvió a ver en ese día de la semana.

'Pesadilla en El Paraíso' se ha convertido, haciendo honor a su nombre, en un reality que no ha funcionado en Telecinco como este género acostumbraba: el martes 15 firmó un pobre 8,2%, mientras que el talent de Fremantle cosechó después un 14,3% de media, indicativo del escaso interés de los espectadores. Los cambios en la emisión se suman a la inconsistencia de las variaciones internas del reality de Fremantle, como la eliminación del formato grabado para apostar totalmente por el directo, después de semanas de indecisión.

Pero ahí sigue

'Pesadilla en El Paraíso' sufrió el primero de los desplantes de este tipo a comienzos de octubre, cuando cambió su gala del jueves al miércoles. La razón más evidente fue el estreno de 'Joaquín, el novato' en Antena 3, ante el cual Telecinco quiso alejar uno de sus espacios más competitivos, 'La isla de las tentaciones', programándolo en el jueves. A pesar de esta caída, a mediados de octubre el programa anunció la incorporación de cuatro nuevos concursantes, decisión que alargó su duración y les concedió un tiempo extra para deleite de sus fieles.