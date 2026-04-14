Programa relacionado
La isla de las tentaciones
2020 - Act
España
Realities
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La décima temporada de 'La isla de las tentaciones' ya es una realidad. El formato arrancó la nueva tanda el lunes 13 de abril en Telecinco. Las parejas han pasado sus primeras horas separados y han conocido a los tentadores y tentadoras que pondrán a prueba su amor en cada una de las villas.
Antes de reencontrarse, las chicas se sinceraron con Sandra Barneda tras ver las primeras imágenes de sus parejas en la villa: "Estoy flipando. Nosotras durmiendo y ellos así". Con una tensión evidente en el ambiente, la entrada de los chicos provocó un complicado momento lleno de reproches, en especial entre Nerea y José, que protagonizaron una gran discusión en la que tuvo que intervenir la presentadora.
La bronca de Nerea y José que sobrepasó los límites.
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A pesar de que todas las chicas comenzaron a reprochar a sus parejas las imágenes que habían visto, Nerea perdió los papeles y comenzó a gritarle a la cara a José. "¿Por qué coño haces esto? Llevo todo el día llorando. ¡No le hables!", decía la participante de 'La isla de las tentaciones'. Mientras, José trataba de contener a su novia sin éxito: "No me chilles, ¿vale? ¡He llorado tres veces!"
Pese a pedir disculpas a la presentadora, la pareja volvía a enzarzarse en una nueva discusión ante la atónita mirada de sus compañeros. "No estás preparada para estar aquí y si no lo estás nos largamos y punto. Qué vergüenza", dijo José a Nerea. Ella trataba de justificar su actitud: "Pero José, ¿Tú sabes lo que yo he visto?". La presentadora volvió a cortar la discusión y pidió a los participantes que se apaciguaran: "¿Os podéis calmar un poco?".