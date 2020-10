'La isla de las tentaciones 2': Una pareja se verá las caras en la segunda hoguera de confrontación

Una vez más, 'La isla de las tentaciones' se ha convertido en todo un fenómeno de audiencia. Aunque durante la semana se emiten dos capítulos del programa, los seguidores del reality siempre se quedan con ganas de más al ver el avance del siguiente episodio y es lo que ha vuelto a ocurrir al ver que en el programa 7 se celebrará una nueva hoguera de confrontación. Tal y como informó Sandra Barneda ya han pasado el ecuador del programa y quedan pocas semanas para que termine la experiencia de las parejas en la República Dominicana. En esta edición, las tramas han evolucionado increíblemente rápido por lo que todas las parejas tienen motivos para tener un cara a cara y pensar qué deben hacer con su relación.

La persona que tendrá una hoguera de confrontación en 'La isla de las tentaciones 2'

El domingo 11 de octubre, los concursantes se enfrentaron a una nueva hoguera donde Lester Duque tuvo que ver cómo Marta Peñate y Dani se besaban en el jacuzzi. Este no fue el único participante que vio a su pareja tan unida a un tentador, Pablo Moya, tuvo que aguantar las ardientes imágenes de Mayka Rivera con Óscar Ruiz, lo que hace que Rosito esté cada día más en peligro mientras se encuentra en la habitación de Moya. Los chicos no fueron los únicos que lo pasaron mal, la ganadora, una vez más, fue Melyssa Pinto. Los espectadores sufrieron al ver cómo la chica por fin se enfrentaba a las temidas imágenes de Tom Brusse con Sandra. La extronista fue incapaz de terminar los vídeos y entre sollozos pidió de rodillas a Sandra Barneda que la dejara irse.

En el programa 7, que se emitirá el miércoles 14 de octubre, los concursantes tendrán que enfrentarse a su "yo" del pasado. Leerán una carta que redactaron al inicio de su experiencia donde exponían lo que sentían por su pareja. Por otra parte las chicas volverán a tener una hoguera muy movida. Sorprendentemente, se verá a una Mayka un poco arrepentida y con dudas mientras que Marta tendrá que ver la manera en la que ha superado Lester su infidelidad, besándose con Patricia. La exconcursante de 'GH 16' abandonará la hoguera y pedirá que la dejen hablar con su pareja.

Además una de las chicas no aguantará más y pedirá reencontrarse con su novio en una hoguera de confrontación. Los chicos por su parte también tendrán que soportar nuevos vídeos de sus novias en Villa Playa: "Me da un asco increíble", expresa Pablo, cansado de ver cómo su pareja no se corta ni un pelo con Óscar. Además Duque verá cómo su pareja de 11 años mantiene relaciones sexuales con uno de los tentadores.

¿Qué pareja tendrá una hoguera de confrontación?

Casi todos los concursantes tienen motivos para hablar con su pareja y concretar si continuarán o no con su relación. Patry Guimeras sorprendió a todo el mundo pidiendo de forma insistente tener una hoguera de confrontación al ver los primeros vídeos de Alessandro Livi con Lía en Villa Montaña, sin embargo, en ese momento, Sandra Barneda se lo negó. Parecía que Marta y Mayka estaban avanzando con sus tentadores, pero después de ver el avance del programa 7 todo indica que ambas siguen sintiendo algo por sus parejas y cualquiera podría pedir la hoguera para conversar y dar explicaciones.

Melodie Peñalver se encuentra en un momento muy crítico con Cristian Jerez, ninguno de los dos ha hecho nada de lo que se arrepientan, pero ambos han estado hablando mal el uno del otro, sacando los trapos sucios de su relación. Por último, Melyssa Pinto es una de las concursantes que peor lo ha pasado y si por un lamezo en el cuello fue capaz de escaparse e ir a la casa de los chicos para discutir con Tom Brusse, cuando vea las imágenes de su pareja teniendo relaciones con Sandra, la cantante no dudará en solicitar un encuentro. Esta sería la segunda hoguera de confrontación del programa, pues en la primera Inma Campano y Ángel se reencontraron porque se echaban mucho de menos y ambos decidieron abandonar juntos la isla.