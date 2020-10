Tom, tras ver el sufrimiento de Melyssa en 'La isla de las tentaciones': "A lo mejor me puede perdonar"

El domingo 11 de octubre, Telecinco emitió una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que los participantes se enfrentaron a una hoguera más de la edición. Una cita que vivió un duro momento en el caso de las chicas, cuando Melyssa Pinto acabó suplicando entre lágrimas que la dejaran marchar tras ver los besos que su pareja, Tom Brusse, había compartido con Sandra, una de las solteras. Dicho estallido llegaba tras días deprimida en Villa Playa, algo que el propio Brusse pudo ver en la hoguera con sus compañeros.

Tom, atento a las imágenes de Melyssa en 'La isla de las tentaciones'

"Me dejo llevar, vivo la experiencia cien por cien. Estoy bien con Sandra, empiezo a tener sentimientos", reconoció Tom, antes de ver los vídeos de la experiencia de Melyssa en el reality. "Me siento más querido y con Melyssa discutíamos siempre, casi cada día", añadió el participante, que incluso admitió ver "cosas más bonitas en Sandra que en Melyssa". "Si Melyssa pudiera cambiar ese problema, sería perfecto. No puedo seguir así", declaró Brusse ante las cámaras, haciendo referencia a los celos de su pareja.

El participante pudo ver entonces a Melyssa disfrutando en una fiesta con sus compañeros y los solteros, momento en el que se mostró algo abatido. "No es fácil verla. Me gusta verla", confesó Brusse, antes de declarar que "la veo muy guapa". "No es fácil. No la echaba de menos. Con Sandra desconecto, no pienso en nadie y verla ahora...", explicó el participante, quien confesó ante las cámaras que "cuando he visto las imágenes ha sido un golpe fuerte porque es importante para mí". "Puede parecer incoherente, pero sigo queriéndola", declaró Tom, quien en la hoguera, al ver la tristeza de su pareja, declaró que "quiero abrazarla, pero al mismo tiempo no quiero, porque deseo tener una vida feliz".

"Un beso lo puedes perdonar"

Tom desveló que ya había mantenido relaciones con Sandra, detalle que desconocían algunos de sus compañeros. "Lo sabía, pero estaba esperando que me lo contara", reconoció Lester Duque, mientras que Brusse reconoció que "son cosas un poco íntimas y no sabía si Sandra quería hablar de ello". "¿Cómo crees que Melyssa puede superar sus celos hacia ti con todo esto?", cuestionó entonces Sandra Barneda. "Tendremos que hablar, a lo mejor me lo puede perdonar. Como ella es tan celosa, seguramente que no. Un beso lo puedes perdonar, acostarse es otra cosa", respondió Tom, quien al volver a la villa reconoció que "me duele, no me gusta ver a alguien que quiero llorando" e incluso manifestó sentirse culpable, algo que pareció quedar totalmente al margen en cuanto se reunió con Sandra.