Lester se besa con Patricia tras tocar fondo por Marta 'La isla de las tentaciones': "Me ha perdido"

La noche del 11 de octubre, Telecinco emitió la sexta entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que los participantes pudieron ver nuevas imágenes de la experiencia que sus respectivas parejas estaban teniendo en el reality. Un momento que resultó ser muy duro para Lester Duque, después de que el concursante viera como su pareja, Marta Peñate, se besaba con Dani, uno de los solteros, en varias ocasiones. Algo que acabó pasando factura a Lester en su regreso a la villa, donde recibió el consuelo de sus compañeros y de las tentadoras, especialmente de Patricia.

Lester recibe el consuelo de Tom en 'La isla de las tentaciones'

"Se ha portado bien dentro de lo que cabe, no ha hecho nada que me pueda hacer daño", recordó Duque, antes de ver las imágenes de su pareja con Dani, en las que ella confesaba que "me he dado cuenta de que no era feliz". "Estamos conectados en ese sentido, porque pienso lo mismo que ella. Tampoco sé qué va a ser de mí", admitió Lester, tras escuchar a Marta, de quien señaló que "no la veo bien del todo, se está dando cuenta del tipo de relación que tenemos". "Ni yo la hago feliz a ella, ni ella a mí", manifestó el participante, antes de ver los besos que Marta había compartido con Dani, momento en el que recibió el consuelo de sus compañeros

"No me lo esperaba. Me siento como una mierda. Estoy viendo a mi novia de once años besando a otro chico", declaró el participante, quien aseguró que "me duele". "Me acaba de reventar", resumió Duque, preocupado ante la posibilidad de "perderla" y de que "hemos perdido el tiempo". "Yo me sentía culpable por dormir con Patri. No lo he hecho por respeto, porque la quiero. No sé si lo ha hecho por venganza o porque de verdad está viendo algo en él que no ve en mí", recordó Lester, después de ver a Marta compartiendo besos en su cama con Dani antes de dormir juntos. "Desde mi punto de mi vista yo no le he sido infiel, ella sí", reprochó Lester, tras lo cual reconoció que "no creo que llegue a más con ninguna chica", aunque hubiera atracción física.

"No va a haber vuelta atrás"

Lester y Patricia se besan en 'La isla de las tentaciones'

A su llegada a la villa, Lester contó con el apoyo de algunas de las solteras, especialmente con Patri, con las que compartió el hecho de que "yo creía que yo era el malo". "Me ha perdido como persona, cuando se dé cuenta, no va a haber vuelta atrás", manifestó Duque. "Poco a poco, la conexión está siendo más grande y por eso me he dejado llevar", confesó Patricia, quien aunque anteriormente le había negado un beso a Lester, acabó durmiendo junto a él. "Me sentía fatal y empecé a expresar unos sentimientos que no me gustan y fue cuando me derrumbé", relató el participante al recordar la mañana siguiente.

Entre lágrimas, Lester declaró sobre Marta que "esta tía me está matando", antes de recibir un abrazo de Tom. "No sé ni cómo me siento, ni cómo explicar lo que tengo dentro, pero te juro que me reventó por la mitad", lloró Duque, tras lo cual aseguró que "me hubiese dolido menos una paliza entre cinco". "Me desahogué como no me había desahogado en mi vida. Fue como el sentimiento de haberla perdido y saber que se había acabado", explicó Lester, quien tras el bajón acortó distancias con Patricia y compartió varios besos con ella, algo que repitieron tiempo después. "Es una niña que no le cabe el corazón en el pecho. Fue mi mayor apoyo, le debo mucho. Sus lágrimas me dieron la sensación de que estaba sufriendo por mí y eso es lo que me llenó de ella, realmente", relató Duque, al hablar de la soltera.