Kiko Hernández no puede más y estalla contra Terelu Campos. El colaborador de 'Sálvame' acudió el miércoles 23 de septiembre al espacio de La fábrica de la tele visiblemente alterado después de su tenso encuentro con la hija de María Teresa Campos. De esta forma, el madrileño no aguantó más y decidió cargar duramente contra ella.

Kiko Hernández comenta en 'Sálvame' su reencuentro con Terelu

"¡No te puedo ni ver!", así de contundente comenzó la intervención de Hernández, quien habló sin tapujos sobre lo que pensaba realmente de la colaboradora de 'Viva la vida'. Una palabras que, al parecer, fueron motivadas por la actitud de Terelu durante su encuentro con el presentador de 'Mejor llama a Kiko' en el plató de 'Secret Story: La casa de los secretos'.

El histórico tertuliano del principal formato de las tardes de Telecinco no reculó y prosiguió con su intervención: "No te trago a ti ni a tu hija", comentó Hernández, metiendo en el saco a Alejandra Rubio. La benjamina del clan Campos también continúa con su particular guerra con el colaborador de 'Sálvame'. Ambos ya se han lanzado varias declaraciones incendiarias en los diferentes programas de Mediaset.

Además, Kiko quiso volver a comentar el sonado momento en el que se reencontró con Terelu: "¿Tú de qué vas? ¿Qué he hecho yo para que me echen de un plató?", le reprochó el madrileño visiblemente enfadado. "Ya no sé cómo actuar contigo", comentó Hernández mientras explicaba las diferentes ocasionales en las que ya se había disculpado con ella.

¿Otro conflicto familiar?

El regreso de Carmen Borrego a 'Sálvame' parece haber fragmentado todavía más la relación dentro del clan Campos. El posible acercamiento de la hermana de Terelu Campos y Kiko Hernández es cada vez más notable, una situación que molestaría a la malagueña, por mucho que Borrego intente mediar: "No creo que Kiko lo hiciera para molestarla", matizó la colaboradora para quitar hierro al tenso momento vivido en el espacio de 'Secret Story' que conduce Carlos Sobera.