Por Beatriz Prieto |

El domingo 4 de junio, Carmen Borrego por fin se convertía en abuela con el nacimiento de su primer nieto. Una alegre noticia que, sin embargo, la colaboradora rechazó celebrar al día siguiente con sus compañeros de 'Sálvame', dado el distanciamiento que aún perduraba un tanto con su hijo y su nuera. No obstante, ante las especulaciones que lanzaron los colaboradores sobre José María, la menor de las Campos decidía intervenir por teléfono para aclarar ciertas cosas y se rompía por la emoción, lo que provocó que Terelu Campos abandonara el programa para evitar que la vieran llorar.

Terelu Campos, afectada por el llanto de Carmen Borrego en su llamada a 'Sálvame'

Con la gran protagonista del momento ausente "porque no se encuentra con ánimo", algunos colaboradores criticaron que el hijo de Borrego no le hubiera informado, supuestamente, del nacimiento del bebé. "Estáis dando por hecho cosas que no son exactamente así", cortaba Campos, para aclarar que "si he dicho que, significa, evidentemente, que Carmen ha tenido información". "Yo no voy a desvelar nada, porque no está por encima mi profesión, de lo que significa mi familia.", añadía la presentadora.

Tan solo unos minutos después, la malagueña era sorprendida por la llamada de su hermana, a la que daba la enhorabuena. "Entro fundamentalmente para que todo el mundo sepa que estoy muy feliz de ser abuela y que doy las gracias a todo el apoyo y cariño...", arrancó Borrego, cuya voz quedó ahogada por el llanto, momento en el que su hermana se puso en pie y casi salió corriendo del plató, afectada. "Es que lleva todo el día llorando", se escuchaba susurrar a Lydia Lozano, al parecer en referencia a Borrego, quien aseguró "que mi nieto ha nacido sano, que es lo importante, y mi hijo es muy feliz", antes de abordar el motivo de su llamada.

"Es momento de ser discretos"

"Solo voy a dar un dato para que se deje de especular: yo me enteré de que mi nuera había ingresado por 'Fiesta', pero supe del nacimiento de mi nieto por mi hijo", compartió la colaboradora, agradecida con su hijo por ello, tras lo cual afirmó que "no voy a hablar más de mi nieto porque es lo que él quiere y yo lo voy a respetar". Además, Borrego aclaró que "no iré al hospital, porque creo que lo importante ahora mismo son ellos y su bebé", aunque "estoy convencida y segura de que voy a conocer a mi nieto. No lo conozco ahora mismo, pero ya lo quiero. Y mi hijo, mi nieto y mi nuera me tendrán para lo que necesiten siempre"

Ya de regreso y aún con lágrimas en los ojos, Campos se mostró de acuerdo con Borrego, quien subrayó que "la decisión de no ir al hospital la he tomado yo" y no se debía a ninguna especie de veto: "No es momento de hacer ningún circo, es momento de ser discretos y de que estén tranquilos con su bebé. Si esto no fuera mediático, habría estado allí la primera". "Para todo en la vida hay tiempo. Creo que precipitarnos en este momento, nos podría perjudicar a todos y no voy a perjudicar a mi nieto ni un solo momento de mi vida", añadió Borrego, quien se cerró a responder las dudas de sus compañeros para evitar exponer a su hijo, su nuera y su bebé.