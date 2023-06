Atresmedia podría incorporar a colaboradores de 'Sálvame' a sus programas

Por David Pallarés |

Desde que se anunció el final de 'Sálvame', el programa ha estado bromeando con el futuro profesional de sus colaboradores. Prácticas en otros trabajos, agencias de recolocación, renovación de currículums... una continuación de bromas que dejarán de serlo cuando finalmente acabe el programa. Por eso, sus colaboradores tienen la vista puesta en cuál será el medio que los acoja.

Gema López en 'Sálvame'

podría estar barajando varias opciones paramás famosos del formato a su cadena, como adelanta Bluper. Al parecer, el grupo podría estar interesado en algunos perfiles, que casaran con la cadena. Tales como Chelo García-Cortés Gema López , que ya trabajaron en Antena 3 anteriormente, u otros como el de Laura Fa o Pilar Vidal, que ya es colaboradora eventual de ' Espejo público '.

'Y ahora, Sonsoles' podría ser un lugar idóneo para estos rostros, que ya cuenta con algunos colaboradores que vienen de Telecinco. No obstante, la cadena se cierra en banda con otros perfiles más polémicos como el de Kiko Hernández, Rafa Mora o Belén Esteban, que ya tendría otros proyectos en mente.

Lo que está por venir

La colaboradora acudía recientemente al podcast "Club 113", donde hablaba abiertamente de sus proyectos futuros: "A mí me están haciendo ofertas de plataformas y en plataformas muy importantes. [...] A mí me encanta lo digital, pero yo ahora mismo estoy en 'Sálvame'. Aunque sí que me gustaría hacer algo, tengo alguna idea, me han dado alguna idea, no puedo decir más, no me sonsaquéis", declaraba Esteban, que podría buscar nuevos horizontes fuera de la televisión.

Sin embargo, el momento más llamativo del programa llegaba al sacar a colación un título en particular: 'El Chiringuito de Jugones'. La responsable de Sabores de la Esteban recordaba su encuentro casual con Josep Pedrerol: "Fue encantador. Dicen mucho de 'Sálvame', pero 'El Chiringuito' es peor". Aun así, añadía inocentemente su supuesto compromiso con el formato: "Yo voy a ir, está muy bien el programa". Sin embargo, no estaría entre los planes de Atresmedia contar entre sus filas con la estrella de Mediaset.