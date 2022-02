La mañana del miércoles 16 de febrero, 'El programa de Ana Rosa' recibió la visita de Rocío Carrasco, con quien Joaquín Prat tuvo ocasión de hablar antes de que se sumaran algunos colaboradores del formato. Uno de ellos fue Alessandro Lecquio, quien se lanzó a preguntar por el hijo menor de la madrileña, David Flores, tema en el que la invitada se negó a entrar porque "es dolorosísimo". Unas declaraciones que María Patiño y Terelu Campos tuvieron oportunidad de repasar en 'Sálvame' poco tiempo después, momento en el que la segunda se mostró muy emocionada al hablar del hijo menor de Carrasco.

Terelu habla de David Flores ante María Patiño en 'Sálvame'

"Si para mí es horrible hablar del niño, imagino lo que tiene que ser para su madre", confesó Campos, tras revivir lo que Carrasco había respondido en su visita a 'El programa de Ana Rosa'. La copresentadora quiso recalcar que "solo quienes conocemos a esa maravillosa persona, a ese maravilloso hombre ya, podemos ser conscientes de muchas cosas. Y entiendo que ella no pueda entrar ahí, porque no podría soportarlo". La malagueña recordó el hecho de que, al igual que en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Carrasco había confesado sobre el hecho de haber permitido la custodia compartida, por el bien de sus hijos, había sido toda una equivocación por su parte.

"Dejó que alguien los envenenara, de alguna manera. Hablar de David es muy complicado. A mí me resulta muy complicado y fíjate, no soy su madre". "'Uf, me cuesta mucho. Es algo que no he podido digerir. Igual que he podido vivir con lo que pasó con Rocío hija, con el tema de David son, para mí, palabras mayores", confesó Campos, apenada. Patiño quiso saber entonces si su compañera había "visto llorar a Rocío Carrasco muchas veces por esto". "Sí, claro que la he visto llorar, cómo no la voy a ver llorar a Rocío. Por supuesto que sí, y por pensar que las cosas pudieran ser de otra manera", respondía Campos. Su compañera hizo referencia entonces al motivo que Antonio David Flores aseguraba que le impedía denunciar a Carrasco tras sus declaraciones en su docuserie: "hace unos días dijo: 'no denuncio a Rocío Carrasco, porque mis hijos me lo han pedido'".

Terelu se rompe al hablar de David Flores???????????????? #SalvameLemonTea pic.twitter.com/VDNlsrL3PM — Señor del antifaz?????????????? (@MenervaPiquero) February 16, 2022

"Me moriría por verlo"

"¿Tú crees qué manera más baja de volver a utilizarlos?", lanzó la gallega, ante una nada sorprendida Campos, consciente de que, como la propia Carrasco apuntaba, la ausencia de denuncias por parte del malagueño se debía al temor a que la madre de sus hijos pudiera probar todo lo que había declarado en su docuserie y que podría pesar en su contra. "Yo lo que sí tengo clarísimo, y pongo las manos en el fuego y no me las quemo, es que mi David no ha dicho eso", declaró la copresentadora, sonriente, quien, a la hora de imaginarse un encuentro fortuito con el hijo menor de Carrasco, reconoció que "he soñado con eso muchas veces". "Yo pienso que sé lo que haría él: vendría a mí diciendo 'tita, tita'", confesó la malagueña, ilusionada, a la hora de hablar sobre lo que podría pasar de encontrarse cara a cara con el joven Flores, al que no rechazaría en absoluto. "Me moriría por verlo y darle un abrazo", admitió la copresentadora, con ternura.