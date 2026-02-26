Toni Elías y Jaime Astrain, nuevos concursantes confirmados de 'Supervivientes 2026'

Por Adrián López Carcelén |

'Supervivientes' está a punto de arrancar en Telecinco. Una nueva edición que promete ser más extrema y que cuenta con gran parte del casting desvelado. Gabriela Guillén, Alberto Ávila, Claudia Chacón, Alex de la Croix, Paola Olmedo, Alba Paul, Maica Benedicto, Ivonne Reyes, Marisa Jara, Gerard Arias, Ingrid Betancor y Aratz Lakuntza fueron los primeros concursantes confirmados. En las últimas horas, Mediaset ha anunciado el fichaje de dos nuevos participantes que prometen darlo todo en la aventura: Toni Elías y Jaime Astrain.

"Soy Toni Elías, expiloto de MotoGP, campeón del mundo de Moto2 y nuevo concursante de 'Supervivientes 2026'". Así comienza Elías su vídeo de confirmación como concursante de 'Supervivientes 2026'. El expiloto se ha mostrado ilusionado y con ganas de lanzarse a la aventura. "Mi vida está llena siempre de retos y este es un nuevo reto, algo importante para mí y me gustaría conseguirlo. Y, bueno, pues a partir de aquí a lucharlo, a darlo todo y nos vemos en Honduras", ha expresado el nuevo participante del programa de Telecinco.

Toni Elías en su vídeo de confirmación como concursante de 'Supervivientes 2026'

El expiloto de motociclismo se hizo con el título de campeón del mundo en 2010 en la categoría de Moto2. Asimismo, es recordado por su victoria en Estoril en 2006, cuando batió a Valentino Rossi en el GP de Portugal. En los últimos años, Elías ha competido en WorldSBK y en MotoAmerica. Además, ha sido coach de distintos pilotos de Moto2. En 'Supervivientes 2026', el expiloto dejará a un lado los motores y tratará de sobrevivir con los mínimos recursos y bajo condiciones extremas.

Jaime Astrain, nuevo participante de 'Supervivientes 2026'

Tras dejar el futbol, Jaime Astrain comenzó su carrera como modelo

El otro concursante confirmado también está vinculado al mundo del deporte. "", ha dicho el 14º concursante confirmado del reality. Asimismo, Astrain ha afirmado sentirse seguro y con muchas ganas de comenzar la aventura de 'Supervivientes'. ", superarme a mí mismo, competir en cada prueba y vivir una experiencia única", ha desvelado el nuevo concursante de 'Supervivientes 2026'.

Con 27 años, en la temporada 2014/2015, Jaime Astrain puso fin a su carrera futbolística y empezó a formarse como modelo. Tras haber jugado en el césped con el Real Jaén CF, el FC Cartagena o el Villarreal CF, Astrain decidió emprender nuevos retos. Se inició en la televisión de la mano de 'El Chiringuito de Jugones', aunque más recientemente participó como concursante en 'Traitors España' y 'Baila como puedas'. Además, Astrain cuenta con más de 300.000 seguidores en Instagram y es pareja de Lidia Torrent, excamarera de 'First Dates' y madre de su hija Elsa. Ahora se enfrenta a un nuevo reto: conseguir hacerse con el puesto de ganador de 'Supervivientes 2026'.