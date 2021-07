Si algo nos ha enseñado 'Drag Race España' es que todavía queda mucho por lo que luchar, y así nos lo han demostrado en el séptimo episodio en Atresplayer Premium, por medio de dos confesiones muy duras. Pupi Poisson y Neptuna, uno de los invitados para el "makeover" del capítulo, se han sincerado y han contado dos historias muy personales que ponen de manifiesto la desinformación y la discriminación que sigue existiendo respecto al colectivo LGTBIQ+ y a las personas racializadas.

Pupi Poisson y Neptuna en 'Drag Race España'

Durante la preparación del reto principal, Pupi Poisson explicaba cómo es su relación con su familia, señalando que nunca había "salido del armario" ante ellos. "Siempre ha sido la sensación de que lo tengo que ocultar porque sé que no va a ser bien recibido. No se podía hablar del tema, era un tabú", explicaba la reina a su compañero, al que tenía que "montar" como drag queen. "Saben que hago drag, pero con mi madre no se habla mucho. Si no se habla el tema gay, menos el tema drag. Sé que va a ser un problema más", sentenciaba la madrileña.

Tras la pasarela de las 4 concursantes junto a sus compañeros, Neptuna, compañera de Sagittaria para el reto, quiso contar uno de los episodios más duros de su vida. "En marzo del año pasado, me encontré con dos chicos en la calle que me gritaron algo del coronavirus, y la próxima cosa que recuerdo es despertarme en el hospital dos días después, con pitidos y puntos en la cabeza", confesaba, dejando sin palabras a todas las personas presentes en el plató del programa.

La reacción de los jueces y de Supremme de Luxe al escuchar el testimonio de Neptuna fue de sorpresa, aunque inmediatamente la presentadora del programa lanzó un mensaje que venía como anillo al dedo ante la situación de injusticia que se está viviendo con el asesinato homófobo de Samuel Luiz. "Es verdad que estamos en el siglo XXI y hay gente que dice que está todo ya muy superado, que vivimos en una situación ideal, pero casos como los que te han ocurrido a ti... Parece mentira que tengamos que estar repitiendo y luchando, pero seguiremos haciéndolo", concluía la conductora del formato, señalando que la lucha persiste y seguirá haciéndolo hasta que nadie sea juzgado, discriminado o asesinado por su identidad de género, orientación sexual, etnia, etc.