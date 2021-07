El sexto programa de 'Drag Race España' ha sido el momento en el que hemos podido ver cómo el personaje de villana de Dovima Nurmi se desvanecía por completo. Durante la emisión, las reinas tuvieron que enfrentarse a un mini challenge con guiñoles, que, teniendo en cuenta la detención de José Luis Moreno, no pudo ser más oportuno. Respecto al maxi challenge, las concursantes hicieron el característico roast del formato, desarrollando así la comedia de las mismas.

Dovima Nurmi en 'Drag Race España'

Tras los retos de interpretación explorando el humor de las reinas, protagonizaron un desfile dedicado a Rosalía y a su particular estilo. En él, Dovima Nurmi lucía el outfit que la cantante llevó en la 36 edición de los MTV VMAS y, al acabar la runway, la catalana confesó que Carmen Farala también pretendía salir al escenario con el mismo look que ella. Para evitar el conflicto, Farala realizó otro vestido en cuestión de horas, dejando a un lado el traje que se había traído para no coincidir con Nurmi. Las dos reinas acabaron fundiéndose en un abrazo de lo más emotivo, donde incluso pudimos ver a la catalana llorando por el bonito gesto de su amiga.

Una vez vistos todos los retos y la pasarela, los jueces señalaron que Dovima Nurmi y Sagittaria eran el bottom two del capítulo y debían enfrentarse al lipsync, interpretando la canción "Aute Couture" de Rosalía. Para sorpresa de muchos, la primera decidió quedarse quieta durante toda la actuación, regalando la oportunidad de seguir en el concurso a su excompañera de piso, quien la intentó animar durante la actuación para que bailase también y luchase por seguir en el programa de Atresplayer Premium.

Adiós a su personaje

"Vine con la intención de acabar con todas, vine con personaje montado de casa que no pude mantener", confesaba Dovima Nurmi antes de convertirse en la sexta expulsada de la edición. "He llegado aquí y estoy muy contento de las compañeras que he conocido aquí dentro. Sagittaria se merece todo. No he querido moverme para no entorpecerla ni un poquito", explicaba a los jueces. "Lo siento mucho, pero estoy roto por dentro, no puedo más. Muchísimas gracias por todo", se despedía la reina catalana.