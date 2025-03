Por Almudena M. Lizana |

Tras su primera temporada en Movistar Plus+, Radiotelevisión Española se fijó en el formato de 'That's My Jam: Que el ritmo no pare', dando luz verde a su compra para las noches de La 1 a mediados de abril. Tan solo dos meses después, el formato arrancó su rodaje con Arturo Valls al frente, repitiendo así con el maestro de ceremonias que tuvo la adaptación del programa de NBC en la cadena de pago.

El programa, que también mantiene su mecánica, enfrenta a dos parejas de famosos que compiten en una serie de juegos y actuaciones basados en música, baile y preguntas. Cada episodio, cuatro celebrities participan en 'That's My Jam' y desde FormulaTV hemos conocido en exclusiva a las invitadas de una de las nuevas entregas. Se tratan de Elena Rivera y Ruth Lorenzo contra Beatriz Luengo y Vicky Martín Berrocal.

Ruth Lorenzo en 'That's My Jam' de Movistar Plus+

Estas cuatro participantes se verán las caras en las divertidas pruebas del ahora programa de La 1, que ha comenzado también su promoción en redes sociales, calentando su estreno. Entre estas cuatro invitadas, Ruth Lorenzo conoce bien el formato y podría partir con ventaja debido a que ya participó en la edición que se emitió en Movistar Plus+ junto a Silvia Abril y compitiendo contra Edu Soto y Nia Correia.

Música en directo

Así, estas cuatro artistas lucharán por hacerse con el preciado radiocasete dorado del programa, que cuenta con una banda de música en directo capitaneada por Víctor Elías. Arturo Valls, que también es productor ejecutivo del formato, se estrena así como presentador en la cadena pública.