Por Adrián López Carcelén |

'The Floor' ya tiene ganadora. El programa de Chenoa emitió el martes 24 de marzo la gran final de su segunda temporada en RTVE. Con un premio de 100.000€ en juego, la entrega comenzó con trece concursantes sobre el tablero. Roger lideraba la tabla con 72 casillas hasta que cayó en su duelo contra Raúl, que ganó y se colocó como gran favorito de la noche.

Raúl fue venciendo al resto de sus contrincantes hasta el duelo de Alta costura y pasarela, que alzó a Christian como ganador. Tras vencer en este duelo, el concursante fue haciéndose con más y más huecos gracias a su buen hacer en los retos de Ornitología, Albañilería y construcción y Flora.

El tablero de 'The Floor' comenzó la gran final con 13 jugadores

Christian y Geraldine fueron los dos últimos participantes que quedaron sobre el tablero. La segunda apenas contaba con una casilla frente a su compañero, que dominaba el resto del tablero. Fue entonces cuando el programa introdujo una importante novedad en la mecánica: los finalistas se enfrentarían al mejor de tres, por lo que el primer concursante que lograse la victoria en dos categorías se convertiría en el ganador de 'The Floor'.

Un Gran Duelo Final de infarto

Chenoa presentó la grann final de 'The Floor' en La 1

Geraldine se convirtió en la ganadora de Baloncestistas, la primera categoría de este Gran Duelo Final. Las Bandas sonoras de animación protagonizaron un segundo enfrentamiento reñido hasta el final. Contra todo pronóstico, ella ganó el duelo y, por tanto,

"Ha sido un duelo emocionante", decía Chenoa nada más pisar la tarima donde se encontraban los dos concursantes. Geraldine se convirtió en la dueña del tablero y de los 100.000€ sin poder contener la emoción y alegría. "Este programa es un viaje impredecible que nos demuestra que todo puede cambiar en un instante", dijo Chenoa al cerrar el programa.