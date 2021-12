'The Last of Us' es mucho más que el relato de dos supervivientes. El videojuego original se apoyaba principalmente en la travesía de Joel y Ellie en medio de un mundo postapocalíptico, pero en su viaje de Boston a Salt Lake City se cruzaban con multitud de personajes que contenían sus propias historias. Entre ellos, uno de los primeros en aparecer era Bill, que en la versión televisiva cobrará vida de la mano de una estrella del medio.

Nick Offerman será Bill en 'The Last of Us'

Como informa Variety, Nick Offerman se meterá en la piel de Bill en la adaptación que prepara HBO. Así pues, el actor de 'Parks and Recreation' y 'Devs' será uno de los secundarios de lujo de la ficción comandada por Craig Mazin ('Chernobyl') y Neil Druckmann, director creativo de la franquicia. No obstante, este no era el plan inicial de la cadena, ya que previamente se había anunciado que Con O'Neill encarnaría al personaje, pero un problema de agenda habría provocado este cambio.

Quien sí se mantiene en el elenco es Murray Bartlett, el espídico gerente del resort de 'The White Lotus', que interpretará a Frank, la media naranja de Bill en un entorno hostil. Ambos residen en un pueblo que ha sido sitiado por los infectados. Si se respetan los acontecimientos del juego, esa localización sería Lincoln, una de las primeras paradas de Joel y Ellie tras salir de Boston, por lo que no tardaríamos en ver a Offerman y Bartlett en acción.

El amor en los tiempos del Cordyceps

La presencia de Bill y Frank en la serie garantiza que la serie se desviará en ciertas ocasiones con respecto a lo visto en el videojuego original, como anunciaba Druckmann hace unos meses. "HBO ha sido genial a la hora de empujarnos a dejar de lado la acción más fuerte para centrarnos en el drama de los personajes. Algunos de mis episodios favoritos hasta el momento se han desviado mucho de la historia", comentaba el guionista, que ahora está implicado en un exigente rodaje en el que también tendrá la oportunidad de dirigir al reparto liderado por Pedro Pascal, Bella Ramsey y Gabriel Luna.