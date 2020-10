Todo lo que sabemos de la Parte 5 de 'La Casa de Papel', el final definitivo de la serie de Netflix

El 3 de abril de 2020, aterrizó en Netflix, a nivel internacional, la parte 4 de 'La Casa de Papel'. Un total de ocho episodios que se estrenaban dos años después de que la ficción española consiguiera el primer Emmy Internacional de una serie nacional, tras catapultar su fama a nivel mundial con su incorporación al catálogo de la compañía. De hecho, el estreno de esta nueva temporada convirtió a la serie creada por Álex Pina en lo más visto del año en la plataforma en España, entre todas las producciones incluidas en el gigante del streaming.

Estocolmo, Nairobi, Lisboa y Tokio se divierten en la parte 4 de 'La Casa de Papel'

El seguimiento de 'La Casa de Papel' provocó incluso que la cuarta parte de la ficción se convirtiera en lo más visto en el primer trimestre de 2020, siendo el contenido de mayor éxito internacional de Netflix, con más de 65 millones de usuarios de todo el mundo siguiendo atentamente el atraco del Profesor y su equipo. La producción se ha convertido en tal fenómeno internacional, que Pina incluso manifestó el pasado mes de abril, en una entrevista concedida a Oprah Mag, la posibilidad de crear varios spin-offs, algo que "se debe a las fuertes y poderosas identidades de los personajes", uno de los mayores atractivos de la ficción.

Por el momento, se desconoce si dichos proyectos recibirán luz verde, mientras que, a finales de julio, Netflix ya confirmó que la popular serie española concluiría con su quinta temporada. Una noticia que llegaba a pocos días de que arrancara el rodaje de los nuevos episodios que pondrán punto final a la historia del Profesor y compañía y que entristeció a muchos de los fans de la producción, ante la perspectiva de tener que despedirse de sus queridos personajes. Con el final del atraco más famoso del mundo cada vez más próximo a su estreno en la plataforma, cuyo rodaje ya ha comenzado, en FórmulaTV repasamos lo que conocemos sobre los próximos episodios de 'La Casa de Papel' hasta la fecha.

1 Fecha de estreno

Lisboa se reúne con la banda del Profesor en el final de la parte 4 de 'La Casa de Papel'

Desde que 'La Casa de Papel' pasara a formar parte de las producciones originales de Netflix, la espera entre temporadas no ha sido especialmente larga para los fans: la tercera parte debutó en la plataforma en julio de 2019 y, nueve meses más tarde, en abril de 2020, la plataforma incorporó su cuarta temporada. Aunque todavía no hay una fecha concreta confirmada, lo cierto es que, por el momento, no ha habido cambio de planes con respecto a las intenciones de Netflix de estrenar los nuevos capítulos a lo largo de 2021. No obstante, dadas las circunstancias actuales, lamentablemente, no hay nada asegurado al respecto.

La irrupción del coronavirus ha supuesto el retraso o la cancelación de múltiples producciones en todo el mundo, pero la compañía parece haber conseguido contrarrestar los efectos de la pandemia sobre el rodaje 'La Casa de Papel', al menos lo suficiente como para mantener su estreno en algún momento el próximo año. "Es temible un rebrote tan descontrolado que tengamos que parar o un caso de Covid en el equipo. Pero, sabiendo cómo hay que hacer las cosas a nivel de higiene y seguridad, hay que ir a por todas, como siempre", defendió Álex Rodrigo, director de la serie, después de afirmar que "el miedo te anula creativamente y hay que evitar la continua paranoia". Y es que, de haber un rebrote entre los miembros del equipo de la serie, sería más que probable que se tuviera que paralizar el rodaje y, en consecuencia, se retrasara el estreno de la quinta parte. Un imprevisto que, hasta la fecha, no ha trascendido a los medios y que podría indicar la buena marcha de las grabaciones a pesar de la situación.

Esta nueva tanda de episodios que en principio se lanzarían el próximo año, incluirá un total de diez capítulos, dos más de los que viene ofreciendo en las dos anteriores temporadas. Sin embargo, de seguir la estrategia que Netflix empleó con la recta final de 'Las chicas del cable', los fans quizás disfruten de la nueva temporada dividida en dos partes, con el fin de evitar un rápido consumo (y los inevitables spoilers) del que será el desenlace de una de las producciones más exitosas del mundo de la plataforma de streaming. Algo que, hasta la fecha, no ha sido confirmado oficialmente por la compañía, por lo que se desconoce si Netflix se decantará o no por un modelo de emisión distinto al que suele recurrir en sus ficciones, lanzando todos los episodios de cada temporada al mismo tiempo.

2 Nuevos fichajes

Patrick Criado y Miguel Ángel Silvestre, fichajes de la parte 5 de 'La Casa de Papel'

Tras confirmar el hecho de que la quinta temporada sería la última de 'La Casa de Papel', Netflix también anunció el fichaje de dos nuevos actores, muy conocidos para el público español: Patrick Criado, cuya participación en la plataforma llegó con la incorporación de 'Vivir sin permiso' a su catálogo, y Miguel Ángel Silvestre, quien ya ha tenido ocasión de trabajar con la compañía en series como 'Sense8', 'Narcos' o 'Sky Rojo'. Los personajes a los que ambos intérpretes darían vida son, de momento, todo un misterio, aunque tras su incorporación oficial al reparto, Pina dio ciertas pistas sobre las personas a las que habrían de dar vida en una entrevista con Entertainment Weekly.

"Siempre intentamos que nuestros oponentes sean carismáticos, inteligentes, brillantes", declaró el productor ejecutivo. "En este caso, dentro del género bélico, también buscamos personajes cuya inteligencia pueda medirse con la del Profesor", añadió el creador de la serie. A estos dos intérpretes se sumó, a finales de agosto, un tercer fichaje de cara a la nueva temporada: José Manuel Seda. Una noticia que el actor celebró en redes sociales, al comunicar "el maravilloso regalo que recibí el día de mi cumpleaños: mi participación en la temporada final de 'La Casa de Papel', una de esas series que cuando uno las ve, sueña con estar en ella". La incorporación de Seda llegó meses después de que 'Toy Boy', serie de Atresmedia en la que también trabaja, consiguiera conquistar varios países de todo el mundo gracias a su debut en Netflix. No obstante, al igual que en el caso de Patrick y Miguel Ángel, se desconoce qué papel ostentará Seda en la que será la recta final del atraco más famoso del mundo.

Por supuesto, la producción volverá a contar en su elenco con los atracadores y demás personajes que han ido interviniendo desde que el Profesor organizara el plan para asaltar el Banco de España: Álvaro Morte volverá a dar vida al cabecilla del grupo, con Úrsula Corberó como Tokio; Darko Peric en la piel de Helsinki; Itziar Ituño en el papel de Raquel/Lisboa; Miguel Herrán interpretando a Río; Jaime Lorente como Denver; Esther Acebo como Mónica/Estocolmo; Hovik Keuchkerian dando vida a Bogotá; Luka Peros actuando como Marsella; Rodrigo de la Serna como Palermo y Belén Cuesta en la piel de Manila; además de otros personajes como el inolvidable Arturo, a cargo de Enrique Arce; Tatiana, la mujer de Berlín, interpretada por Diana Gómez o la inspectora Alicia Sierra, a quien da vida Najwa Nimri. Un reparto en el que parece que tendrá un hueco Pedro Alonso en su papel de Berlín, gracias a los flashbacks, por lo que es probable que también volvamos a ver a Alba Flores en la piel de Nairobi, personaje al que los fans tuvieron que despedir en la cuarta parte después de que Gandía (José Manuel Poga) la asesinara a sangre fría.

3 Un rodaje internacional

Álvaro Morte en el rodaje de la parte 5 de 'La Casa de Papel'

El rodaje de la quinta parte de 'La Casa de Papel' será en esta ocasión más largo que en el caso de temporadas anteriores, dado que habrá que grabar un total de diez episodios de una hora de duración. Dicho proceso comenzó oficialmente el 3 de agosto, apenas unos días después de que Álvaro Morte compartiera en redes la imagen de una pantalla situada en la puerta de su camerino, con su nombre, mientras calentaban motores para iniciar las grabaciones. "Nos están avisando de que va a ser complicado. Tardaremos más tiempo que en condiciones normales", explicaba el actor, al hablar sobre los protocolos que se habían impuesto a causa de la irrupción del coronavirus. "Las medidas de seguridad van a entorpecer mucho las jornadas y yo solo espero que todo esto sea momentáneo y que, con una vacuna o lo que sea, llegue un momento en el que volvamos a hacer las cosas como antes. Pero no solo en los rodajes, sino en nuestra vida en general", deseó Morte.

El rodaje arrancó en Copenhague (Dinamarca), con fans y paparazzis muy atentos a cualquier posible pista sobre lo que podremos encontrar en la recta final de la serie. En dicha localización, se pudo ver la grabación de escenas con Berlín, Tatiana y Marsella, que confirmarían que seguiremos disfrutando de momentos del pasado con el hermano del Profesor, además de la incorporación de Patrick Criado dando vida a su por ahora misterioso personaje. Asimismo, circularon fotografías de los intérpretes de Bogotá, Marsella y Tatiana filmando a bordo de una lancha en pleno Canal de Nyhavn, e incluso los curiosos pudieron presenciar la grabación de alguna que otra escena en las inmediaciones del castillo de Frederiksborg.

Por descontado, España también será uno de los escenarios de la quinta temporada, como viene ocurriendo desde el comienzo de la serie, puesto que los hechos principales se desarrollan en Madrid. De hecho, a mediados de agosto se dio a conocer que tanto Úrsula Corberó como Miguel Ángel Silvestre estuvieron grabando juntos en la capital algo que, según ciertos rumores, sería un atraco. La pareja incluso rodó escenas en un restaurante japonés, lo que quizás podría indicar la posibilidad de que la serie explore los orígenes de Tokio como delincuente. Tras dichas jornadas, se pudo ver al equipo de 'La Casa de Papel' se trasladó a Portugal, el tercer país afortunado en poder enmarcar los sucesos que recoja la recta final de la serie española, apenas un par de semanas más tarde, a principios de septiembre.

Los medios se hicieron eco entonces de las fotografías que comenzaron a circular sobre el rodaje de la serie en Portugal, tercer país escogido para enmarcar algunos de los sucesos que podremos ver en la quinta temporada. En esa ocasión, de nuevo fueron Corberó y Silvestre los protagonistas, dado que ambos estuvieron recorriendo las calles de Lisboa con el equipo de 'La Casa de Papel': se filtraron imágenes y hasta vídeos de ambos, en pleno rodaje, en el emblemático Elevador da Bica, además de en el Bairro Alto de Lisboa, en lo que era una recreación de la famosa fiesta de los Santos Populares. De esa forma, el rodaje de la serie habría confirmado la estrecha relación que existiría entre el personaje de Criado con Berlín y Tatiana, mientras que Silvestre daría vida a alguien importante en el pasado de Tokio.

4 Muchas incógnitas a resolver

El Profesor y la inspectora Sierra, cara a cara en el final de la parte 4 de 'La Casa de Papel'

La quinta parte de 'La Casa de Papel' mostrará la suerte que correrán el Profesor y su equipo tras lanzarse a atracar el Banco de España. Una recta final en la que la serie deberá resolver numerosas incógnitas que quedaron en el aire tras concluir la cuarta temporada, con un potente cliffhanger: después de la alegría al ver que Lisboa conseguía reunirse con el resto de sus compañeros en el banco, el Profesor se veía sorprendido en su escondite por la inspectora Sierra. A partir de ese punto, ¿cuál será entonces el futuro del protagonista y su rival? ¿Qué planes tendrá Alicia para él? ¿Lo entregará después de su "ruptura" con las autoridades y su posterior persecución, o seguirá un camino diferente? ¿Conseguirá el Profesor eludir este terrible imprevisto y sacar a todos sus compañeros del banco, junto con el oro? ¿Quién de los dos acabará venciendo en lo que promete ser un reñido duelo?

Por supuesto, el botín del atraco también es toda una incógnita. A medida que se desarrollaban los acontecimientos entre las paredes del Banco de España, el resto del equipo de atracadores ha continuado, supuestamente, transformando los lingotes en pepitas. Ahora bien, ¿cómo lograrán sacar el suculento botín del edificio? ¿Cuáles serán los pasos a ejecutar para conseguirlo? ¿Lograrán su objetivo sin sufrir más bajas? ¿Se darán a conocer más miembros de la banda reclutados por el Profesor? Para conseguir un golpe exitoso, es probable que también juegue un papel importante Tatiana, la mujer de Berlín, quien estuvo en su momento al tanto del plan para atracar el Banco de España. La incógnita a resolver es cuán involucrada estará en el atraco, al igual que si se posicionará del lado del Profesor o, por el contrario, se decantará por echar una mano a las fuerzas del orden a cambio de una suculenta recompensa.

Al igual que en el caso de Tatiana, por el momento no conocemos cuál será el papel que jugará Manila en el atraco. La "novata" del grupo, prima de Denver, se hizo pasar por rehén siguiendo las órdenes del Profesor, para intervenir a favor de su equipo en caso de que se descontrolasen los rehenes. Sin embargo, una acción desesperada de Arturo propició que Manila descubriera su tapadera, por lo que quizás a partir de ahora cuente con un papel más activo en el atraco. Además, tendremos ocasión de conocerla mejor, tal y como desveló el propio Álex Pina en una entrevista a Entertainmet Weekly. No hay que olvidar que el Profesor no ficha sin razón y de forma aleatoria a los miembros de su equipo, ahora tocado tras la trágica muerte de Nairobi.

De hecho, Gandía, el asesino de la querida atracadora, es otro de los puntos de interés a resolver en la quinta parte de la serie: aunque los compañeros de Nairobi tenían grandes deseos de acabar con su vida, pudieron resistir la tentación y utilizarlo para conseguir que Lisboa se reuniera con ellos tras ser detenida por la policía, momento en el que intentó escapar antes de ser noqueado. Sin embargo, ahora la vida de Gandía está en la cuerda floja, dado que, aparentemente, carece de utilidad para los atracadores. ¿Tendrá el Profesor más planes para él o nacerá alguna iniciativa por parte de los que se encuentran en el banco? ¿Acabarán cobrándose su venganza por la muerte de Nairobi, o por el contrario Gandía logrará sobrevivir? ¿Escapará y pondrá de nuevo a Tokio y compañía contra las cuerdas? Incógnitas que, de cara a la recta final de la serie, suponen ya un un foco de interés a la espera de conocer más detalles sobre lo que nos podríamos encontrar en los nuevos episodios.

5 Un final por todo lo alto

La máscara de Dalí, protagonista de la imagen promocional de la parte 5 de 'La Casa de Papel'

"Estamos pasando de un juego de ajedrez, una estrategia intelectual, a una estrategia de guerra: ataque y contención", explicó Álex Pina, al hablar de la quinta parte de 'La Casa de Papel' en una entrevista con Entertainment Weekly a finales de julio. Dicho conflicto sería, en palabras del creador de la serie, "la parte más épica de todas las que hemos filmado", una promesa de que es muy posible que los seguidores de la serie se topen con un desenlace a la altura de lo que la producción española ha ido mostrando desde su comienzo, dado que "la banda ahora se verá empujada a situaciones irreversibles, a una guerra salvaje".

"La adrenalina forma parte del ADN de 'La Casa de Papel'. Cada treinta segundos suceden cosas que trastocan a los personajes, un giro de tuerca a la acción", declaró el productor, quien prometió que dicha adrenalina, "mezclada con sentimientos que surgen de personajes muy complejos, magnéticos e imprevisibles, continuará hasta el final del atraco al Banco de España". "Hemos dedicado casi un año a pensar cómo destrozar a la banda. Cómo poner contra las cuerdas al Profesor. Cómo llegar a situaciones irreversibles para muchos personajes. El resultado es esta quinta temporada", recalcó Pina en un comunicado emitido tras confirmarse que la quinta parte sería el final de la serie.

"Con la quinta temporada se cierra un ciclo, además, que me ha ocupado muchísimos meses, y voy a echar de menos lo vivido con los compañeros", afirmó por su parte Álex Rodrigo, director de la serie, en una entrevista al Heraldo de Aragón a mediados de agosto. "La experiencia de trabajar en una serie es muy inmersiva: por un lado, es una aspiradora de energía increíble y, por otro lado, es muy generosa en el campo emocional, por las relaciones que haces", describió el profesional, antes de suscribir las palabras de Pina sobre la quinta temporada de la producción. "Vamos a intentar cerrar la serie por todo lo alto, a la altura de lo que los fans imaginan, desean y sueñan", prometió Rodrigo. Por el momento, habrá que esperar hasta que los fans podamos comprobar si el desenlace de 'La Casa de Papel' cumplirá con las expectativas de la mayoría. Algo muy complicado, aunque no imposible, después de haberse convertido en una de las ficciones más exitosas de Netflix de los últimos años y mantener unas expectativas bastante elevadas entre los seguidores.