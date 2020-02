Todos los estrenos de Netflix, HBO, Movistar+, Amazon y Apple TV+ en marzo de 2020

Con la primavera a la vuelta de la esquina, los servicios de streaming están preparados para salir a la carga con varios de los títulos más llamativos de sus catálogos. Un mes más, la producción original marca la nota dominante, aunque adquisiciones de última hora darán algo más de color a un marzo cargado de estrenos, que pondrá a prueba nuestra capacidad organizativa para encajar tantos episodios en nuestra rutina.

'Westworld', 'Élite', 'Amazing Stories' y 'ZeroZeroZero'

Netflix contará con la mayor cantidad de estrenos, entre los que destacan especialmente las terceras temporadas de 'Élite', 'Ozark' y 'On My Block', además de la película original 'Hogar', que cuenta con Javier Gutiérrez y Mario Casas como protagonistas. La compañía estadounidense también ofrecerá la nueva entrega de 'Castlevania' y no se alejará del mundo de los videojuegos con 'Devil May Cry'.

HBO brindará finalmente la tercera temporada de 'Westworld', que irá acompañada por la prometedora miniserie 'La conjura contra América', del creador de 'The Wire'. En cuanto a adquisiciones de terceros, HBO lanzará tres nuevos títulos de FX: 'Breeders', con Martin Freeman afrontando la paternidad; 'Dave', que muestra el cómico alzamiento de un rapero; y 'Devs', la primera serie de Alex Garland, director de "Ex Machina".

Por su parte, Movistar+ mantendrá la apuesta por el contenido original con la segunda y última temporada de 'Justo antes de Cristo'; Amazon Prime Video será la primera ventana de lanzamiento de 'Caronte', el drama criminal de Mediaset, y también estrenará el thriller 'ZeroZeroZero'; y Apple TV+ tiene una única pero potente baza: 'Amazing Stories', la antología inspirada en la ficción homónima de Steven Spielberg.

Estrenos de Netflix:

- 'Devil May Cry' (Estreno - 1/3)

- 'Paradise PD' (T2 - 6/3)

- 'Castlevania' (T3 - 6/3)

- 'Spenser confidencial' (Película - 6/3)

- 'Hakan, el Protector' (T3 - 6/3)

- 'Vikings' (T6A - 10/3)

- 'Carmen Sandiego: Robar o no robar' (Especial interactivo - 10/3)

- 'On My Block' (T3 - 11/3)

- 'Kingdom' (T2 - 13/3)

- 'Élite' (T3 - 13/3)

- 'Beastars' (Estreno - 13/3)

- 'Bloodride' (Estreno - 13/3)

- 'The Valhalla Murders' (Estreno - 13/3)

- 'Mujeres de la noche' (Estreno - 13/3)

- 'Altered Carbon: Resleeved' (Película - 19/3)

- 'Feel Good' (Estreno - 19/3)

- "El hoyo" (Película - 20/3)

- 'Self Made' (Estreno - 20/3)

- 'Greenhouse Academy' (T4 - 20/3)

- 'The Letter for the King' (Estreno - 20/3)

- 'Freud' (Estreno - 23/3)

- 'Curtiz' (Película - 25/3)

- 'Hogar' (Película - 25/3)

- 'Unorthodox' (Estreno - 26/3)

- 'Ozark' (T3 - 27/3)

- 'Uncorked' (Película - 27/3)

Estrenos de HBO:

- 'Axios' (T3 - 2/3)

- 'Bendita paciencia (Breeders)' (Estreno - 3/3)

- 'Liar' (T2 - 3/3)

- 'Baron Noir' (T3 - 4/3)

- 'Pares y nones' (Estreno - 5/3)

- 'Dave' (Estreno - 5/3)

- 'Devs' (Estreno - 5/3)

- 'Better Things' (T4 - 6/3)

- 'Vikings' (T6A - 10/3)

- 'Westworld' (T3 - 16/3)

- 'La conjura contra América' (Estreno - 17/3)

- 'Roswell, New Mexico' (T2 - 17/3)

- 'Los renacidos' (T1-2 - 30/3)

Estrenos de Movistar+:

- 'Animado presidente' (T3A - 3/3)

- 'Justo antes de Cristo' (T2 - 13/3)

- 'Black Monday' (T2 - 16/3)

Estrenos de Amazon Prime Video:

- 'Caronte' (Estreno - 6/3)

- 'ZeroZeroZero' (Estreno - 6/3)

- 'Making the Cut' (Estreno - 27/3)

Estrenos de Apple TV+:

- 'Amazing Stories' (Estreno - 6/3)