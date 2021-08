Nuevo capítulo en la historia de amor y desamor entre Sandra Pica y Tom Brusse. La expareja, que decidió romper su relación durante el concurso de 'Supervivientes 2021', ha sido vista comiendo en un centro comercial de la capital. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha querido explicar en 'El programa del verano' los motivos de su encuentro con el exsuperviviente.

"Ni por parte mía ni por la de Tom ha habido ningún tipo de montaje. Somos dos personas que tenemos una edad y hemos decidido por el bien de ambos, porque yo psicológicamente no me encuentro fuerte, me estoy tratando", explicaba por vía telefónica. "Él ha salido después de cuatro meses bastante desubicado y por el bien de ambos hemos decidido tener una buena relación". Las imágenes, que muestran a la expareja en una actitud cordial, han revolucionado a sus seguidores, que hablaban de una posible reconciliación entre ambos.

"Teníamos que hacer unas gestiones y no vimos nada malo en sentarnos a comer juntos. Simplemente si él me necesita me tiene, al igual que yo a él". Además, añadía que, a pesar de ser una situación "complicada", se tienen mucho cariño: "Podemos estar dolidos por cosas del pasado [...], pero poniendo un poco de nuestra parte podemos estar sentados en un sitio", comentaba la influencer. Además, ante las posibles acusaciones de que es un montaje, Sandra respondía: "No es un montaje, pero estoy rechazando todo tipo de ofertas que sean sentarse en un plató y hablar".

La madre de Sandra y Melyssa Pinto opinan

Además, la madre de la protagonista de la historia ha querido opinar sobre las famosas imágenes y contar el motivo de la reunión. "Tienen cosas en común como el contador del agua, el wifi o el gas y han tenido que cambiar todo el papeleo. [...] Mi hija me dijo que comería con Tom y aprovecharía para cambiar unas zapatillas en el centro comercial", señalaba. Te juro que no ha sido ningún montaje". Por otra parte, Melyssa Pinto ha querido pronunciarse sobre la posible reconciliación entre su ex y Sandra: "Me parecería bien en el caso de que quieran darse una segunda oportunidad. La cuestión es que sean felices, es lo importante", y aclaraba que ella prefiere "abstenerse" de esta situación.