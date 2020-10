Melyssa acusa a Tom de chantajearla para ir a 'La isla de las tentaciones': "Estaba conmigo para vengarse"

Después de todas las noches sin dormir y el sufrimiento que ha soportado durante su experiencia en 'La isla de las tentaciones', Melyssa Pinto ha terminado definitivamente con Tom Brusse, dejando atrás todo lo que les unía y centrándose en un nuevo amor del pasado. Tras finalizar la emisión de la segunda edición del reality de fidelidad, Pinto ha abierto su corazón más que nunca y ha revelado todo el daño que le ha hecho su expareja, que incluso llegó a chantajearla psicológicamente para participar en el programa.

Melyssa Pinto y Tom Brusse en 'La isla de las tentaciones 2'

Unos meses antes de acudir a la isla, Melyssa decidió terminar con el francés. En el breve lapso de tiempo que duró esa ruptura, se dio un par de besos con otro chico. Cuando Brusse le pidió volver, la cantante no pudo evitar ser sincera y le confesó lo ocurrido, tal y como cuenta a Lecturas: "Llegué a implorarle perdón. Aunque no estaba con él, entendí que, si hubiera sido al revés, a mí también me habría molestado porque había pasado poco tiempo".

Sin embargo, este "desliz" por parte de la participante ha sido algo que el empresario ha sabido utilizar en su beneficio: "Me dijo: 'Si volvemos, vamos a 'La isla de las tentaciones' para que vea que puedo confiar en ti'. Me obsesioné, le decía que estaba conmigo para ir al programa, que se quería vengar de mí. Un día me dijo: 'Si no quieres, no vamos, confío en ti'. Le dije: 'Si confías en mí, vamos'", contaba Melyssa.

Una vez terminada su experiencia en la isla y viendo lo que ha ocurrido, la influencer ha llegado a la conclusión de que "esta prueba de amor" en realidad era un auténtico chantaje: "Sí. Me decía que no se fiaba de mí y que quería ver si yo tenía un flechazo con otra persona. Llegamos a la isla y pasa lo que pasa, no estaba enamorado de mí". Pensándolo fríamente con el tiempo, la extronista opina que el francés se ha aprovechado de sus sentimientos para hacerse famoso y considera que la "manipuló" por cómo cayó en la tentación: "Si no hubiera caído de otra manera, sintiéndose mal por mí. Creo que no ha sufrido", concluye la extronista.

Tom Brusse se mofa de la entrevista a Melyssa

El marroquí ya había leído la entrevista de su expareja en Lecturas y no tardó ni un segundo en publicar una historia en su perfil de Instagram con cara de sorpresa y sujetando entre sus manos la portada de la revista. En el vídeo escribe: "¿Dice la verdad?". A continuación, pregunta: "¿En serio?", y comienza a reírse. La pareja se conoció en 'Mujeres y hombres y viceversa', cuando Pinto era tronista y Brusse se presentó como candidato para conquistar a la estilista.