'Secret Story: La casa de los secretos' alcanzó su décima gala en la noche del jueves 18 de noviembre, con Carlos Sobera al frente, a causa de la baja temporal de Jorge Javier Vázquez. El programa contó entonces con la presencia de Tom Brusse en la casa de los secretos, antes de que se reencontrara con su exnovia Sandra Pica y su actual pareja, Julen de la Guerra, de cuya relación tuvo la oportunidad de manifestar su opinión.

Tom Brusse, atento a las imágenes de Julen y Sandra en 'Secret Story'

Antes de conectar con Brusse, Sobera quiso conocer la opinión de Sonia, madre de Pica, sobre la expareja de la catalana: "le tuve cariño. Ahora ya no está con mi hija, pero le deseo lo mejor". Asimismo, al comienzo de la conversación, el invitado quiso darle las gracias al presentador al recordar "un día que fue muy duro para mí en 'Supervivientes'". "Me dijiste unas palabras y me subiste el ánimo, y te quiero dar las gracias porque me sentí mucho mejor gracias a ti", confesó el marroquí, tras lo cual abordaron el tema de su visita: un reencuentro con Pica en directo. "¿Tienes ganas de volver a hablar con ella?", planteó Sobera. "Me da un poco de, no sé", admitió Brusse, ambiguo.

"Ha hablado de mí bastante. Ayer dijo que quería hablar conmigo, así que a ver lo que me quiere contar", declaró el invitado, consciente de que "no le caigo bien" a la madre de Pica. "Habló de mí en varias ocasiones, pero no tengo ningún rencor con ella. Mi relación ha sido con Sandra, no con su madre. Estoy bien con ella, no tengo ningún problema", aseguraba Brusse, antes de recalcar que "no tengo celos, ya lo he superado y estoy conociendo a alguien", en lo que respectaba a su expareja. "A lo mejor la cosa ha cambiado, pero al principio querían dar de que hablar, sobre todo Julen. No hacía casi nada en televisión y, de repente, entra en 'Secret Story'", acusó entonces el marroquí, para después incluso desvelar que "tengo pruebas que enseñan realmente lo que ha pasado, que es un montaje".

"Julen estaba utilizándola"

Tom Brusse y la madre de Sandra Pica en 'Secret Story'

"Tengo a la persona perfecta para hablar de este tema", afirmó Brusse. Además, el visitante confesó que "no he visto mucho el programa porque no estaba en España, quizás la cosa ha cambiado", al igual que quiso dejar claro que "yo no hablo por Sandra. Pienso que Julen, al principio, estaba utilizándola". Unas declaraciones sobre las que Sonia no dudó en pedirle explicaciones desde el plató, momento en el que el marroquí declaró sobre Pica que "tiene que tener cuidado, porque la veo muy enamorada".

"Julen quería que hablaran de él y por eso subía cosas con Sandra, para dar de que hablar, mientras yo estaba en 'Supervivientes'", defendía Brusse, palabras a las que la madre de De la Guerra pudo responder. "Cuando lo dejasteis, nunca dijo que estaba ella. Por lo tanto, lo del montaje no tiene cabida", argumentó la defensora del madrileño, ante lo que Brusse señaló que "me dijo Sandra que no entendía por qué salió a la luz, cuando ella no quería que pasara". "Estoy contenta, menos mal que mi hija no sabe que va Tom, porque si no también la acusan de montaje", confesó Sonia, al concluir la conexión, tras lo cual recalcó que "se le han metido goles sin saberlo, como esta noche".