'La casa de los secretos' está que arde. La llegada de Adara Molinero revolucionó la convivencia y provocó que surgieran nuevos conflictos entre los concursantes. Aún así, fue expulsada la noche del 4 de noviembre y posteriormente fue repescada por el público junto a Miguel Frigenti. Sin embargo, la reina de los realities estaría ya cansada de la polémica situación que está viviendo dentro de 'Secret Story: La casa de los secretos'.

La ex gran hermana explotó durante la gala presentada por Carlos Sobera y aseguró que quería abandonar el concurso. Molinero explicó que sus compañeros no la dejaban participar en las labores culinarias: "No me dejan estar en cocina. No me dejan hacer nada". Por el contrario, los habitantes de la casa negaron la versión de la madrileña, quien abandonó el salón entre lágrimas y se encerró en el baño.

La concursante, desbordada, señaló entre llantos: "Me quiero ir a mi casa, eso es lo que quiero". Sobera intentó animarla y convencerla para que saliera del baño, aunque ella siguió repitiendo que no quería seguir en el reality: "Esto no lo aguanto más, me quiero ir con mi familia ya". Tras vivir dicho momento de tensión, Frigenti intentó tranquilizarla y hablar con ella. Unos minutos después, Molinero volvió a aparecer en pantalla y el presentador del programa se mostró comprensivo con ella e intentó animarla para que siguiera en la casa.

Un duro enfrentamiento

La concursante de 'Secret Story' tuvo una gran disputa con Luis Rollán. El sevillano, fuera de sí, aseguró que no iba a mantenerse en silencio tras lo ocurrido: "Estoy cansado de las injusticias, de ceder y del victimismo". El colaborador de televisión se mostró muy tenso y criticó duramente a su compañera, quien lo acusó de ser un "falso": "Falsa ella, [...] solo reacciona los días de gala y aquí todo el mundo callado", sentenció. "Si esto es lo que quiere la gente, nos vamos todos, le dais el maletín y se acabó el programa".