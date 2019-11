Toñi Moreno asistirá al funeral de María Teresa Campos en 'El cielo puede esperar' de Movistar+

Está ya todo listo para que se pueda celebrar el funeral de María Teresa Campos. No, no es una broma, dentro de unos meses podremos ver en televisión la despedida de la reconocida periodista y presentadora... pero no el real. La malagueña se encuentra perfectamente y por ello va a ser la protagonista de una nueva entrega de 'El cielo puede esperar', el original formato de Movistar+ en el que rostros famosos acuden a su propio funeral. Amigos, compañeros de trabajo y familiares están presentes en estas originales despedidas en las que, con un claro toque de humor, se hace un repaso a la trayectoria de rostros muy destacados del mundo de la interpretación, la música o la televisión.

María Teresa Campos y Toñi Moreno

Tras una primera tanda en la que rostros como Ana Belén o Patricia Conde fueron "enterrados", en esta segunda temporada una de las protagonistas será María Teresa. Tras su comentado paso por 'La resistencia' como invitada, la periodista repite en el grupo aunque esta vez siendo la auténtica protagonista. A través de varios monólogos se repasará la extensa trayectoria de esta en el mundo de la televisión, radio y prensa escrita, por ello no sorprende que vayamos a encontrar muchos rostros conocidos de estos sectores, entre los que ese encuentra Toñi Moreno.

La periodista y presentadora de 'Mujeres y hombres y viceversa' en Cuatro es la primera invitada confirmada en 'El cielo no puede esperar', tal y como adelanta Yotele. La visita sin duda no es casual y bien seguro se va a convertir en uno de los momentazos más esperados de toda la entrega. ¿Por qué? Pues porque la andaluza acudirá al "funeral" de su amiga unas semanas después de creer que había muerto realmente. Toñi Moreno fue víctima de una "fake new" de la que se enteró apenas unos segundos antes de iniciar una entrega en directo del dating show que conduce. Obviamente, la noticia le afectó de una forma notoria, por ello tuvo que abandonar en directo el espacio, ceder su puesto a Nagore Robles y entonces confirmar fuera de cámaras que su gran amiga María Teresa sí seguía viva, todo se trataba de una noticia falsa.

"La viuda de María Teresa"

Días después ambas hablaron abiertamente de esta noticia falsa y la propia María Teresa advirtió que el tema estaba en manos de sus abogados. Por su parte, Toñi Moreno también bromeó con el tema y confesó que "está muy contenta conmigo, ahora me llama y me dice, ¿cómo está mi viuda?". La andaluza además reconoció que no ha sido hasta ahora cuando se ha dado cuenta del gran cariño que tiene a la que considera su maestra: "Yo le dije 'no sabía que te quería tanto'" y reconoció que lo pasó francamente mal cuando pensaba que estaba había fallecido realmente: "No sabéis lo que fue".